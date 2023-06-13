Yatırımcı gayrimenkulü tercih etmeye başladı

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, seçim sonrasında oluşan hükümet ve bakanlar kurulu sonrasında dış yatırımcıların güven ortamını görerek, Türkiye'ye yatırımlarına başladığını ifade etti.

Seçim öncesi belirsizliğini koruyan gayrimenkul sektöründe hareketlilik başladı. Hükümetin kurulması ve bakanlar kurulunun oluşturulmasının ardından güven ve istikrar ortamı sağlandı. Bu da yurt dışı yatırımcılarına güven verdi. Yaz aylarının gelmesiyle de inşaat ve gayrimenkul sektörleri hız kazanmaya başladı. Gayrimenkul Uzmanı olan Şule Alp, yaşanan süreci değerlendirdi.

İnşaat ve gayrimenkul alanında güven ortamının önemine değinen Alp, dış yatırımcıların Türkiye'yi seçmeye başladığını söyledi.

“Yatırım için erken zamanı kaçırmayın”

Yatırım için fırsat günlerini yaşadıklarını belirten Alp, “Türkiye'de yaşanan belirsizliğin son bulmasıyla artık yatırımcılar hareketlenmeye başladı. Güven ortamını görenler yatırımlarına başladı. Gayrimenkul alanında satışlarda yaşanan hareketlilik gözle görülür şekilde artarken, inşaat sezonu da hızlandı. Özellikle dış yatırımcılar, inşaatlarına başladı. Yada gayrimenkul alımlarını hızlandırdı. Yaz aylarında artık, belki de gayrimenkul alanında yaşanacak artışların hemen öncesindeyiz. Yaşanan dolar kurunun artışı, fiyatları etkileyecektir. Yatırım yapan yatırımcıların kesinlikle zarar etmeyeceği bir dönemdeyiz. Özellikle Kurban Bayramı sonrasında ben fiyatlarda artış olacağını düşünüyorum. Bizler yatırımcılarımızı bayram öncesinde mutlaka gayrimenkul almaya yönlendiriyoruz. Alırken kazan sloganıyla hareket ediyoruz. Gayrimenkul alma fikri olan vatandaşlarımızın bu süreyi kaçırmamalarını istiyoruz” dedi.