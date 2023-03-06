Yavuz: “34 birbirinden kıymetli eser ve 29 çok kıymetli eserleri bir araya getirdik”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenen ‘Cepheden Cumhuriyet'e Yüzyılımız' sergisine katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sergide 29 ressama ait 34 birbirinden farklı eser sergileniyor. ‘Cepheden Cumhuriyet'e Yüzyılımız' sergisi 23 Nisan akşamına kadar devam edecek.

“Depremzede çocuklarımız içinde özel bir gezi planlıyoruz”

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak pek çok faaliyet planladıklarını kaydeden Yavuz, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin Türkiye'nin en önemli resim koleksiyonlarından bir tanesine sahip olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“3 bine aşkın eserimiz var. Bunlar içerisinden özel bir seçki ile misafirlerimizi ağırlamak istedik müzemizde. Burada 29 farklı sanatçımızın 34 çalışmasını izliyoruz. Yaklaşık 2 ay sürecek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 23 Nisan akşamına kadar sergimiz devam ediyor olacak. Temamız ‘Cepheden Cumhuriyete Yüzyılımız'. Bu yüzyıllık yolculuğun aslında nasıl başladığını anlatıyor. Cepheye mermi, erzak taşıyan kadınlarımızın etkileyici tablolarıyla başlayıp Cumhuriyetin kuruluş günlerini ve Cumhuriyetin coşkusunu anlatan tablolara uzanan 34 birbirinden kıymetli eser ve 29 çok kıymetli Türk Resim ve Sanatının en kıymetli isimlerin eserlerini koleksiyonda bir araya getirmiş olduk. Sergimizin çok büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz. Seçilen ressamlar tek bir döneme ait değil aralarında yaşayan ressamlarımız da var. Burada Ankara'ya depremzede çocuklarımız içinde özel bir gezi planlıyoruz.”