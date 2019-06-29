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Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj gemisine Barbaros Fırkateyni’nin eşlik etmesi ile ilgili görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj gemisine Barbaros Fırkateyni'nin eşlik etmesi ile ilgili görüntüleri paylaştı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılarak, "Sondaj çalışması için Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj Gemimize, TCG Barbaros Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor" denildi.

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