Yaya öncelikli yolda kaza

Aksaray'dan kontrol için geldiği hastaneye ikinci kez acilden girdi. İki hastane önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen vatandaşa araba çarptı. Vatandaş dakikalarca yerde yatarak sedye gelmesini bekledi.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılının İçişleri Bakanlığınca 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildiği açıkladı. Soylu, yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla Ankara Kızılay Meydanı'nda düzenlenen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" eylemine katıldı. Yayalara yönelik farkındalığın artmasına yönelik hükümetin konu üzerinde hassasiyetle durmasına rağmen bilinçsiz sürücüler kazalara neden olmaya devam ediyor.

Bu kazalardan biri de Başkent Ankara'da meydana geldi. Yan yana bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yaya geçidinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen 38 yaşındaki Adem Kalkan'a araba çarptı. Kalkan, yaya geçidi olmasına rağmen aracın hızlı olduğunu söyledi. El bileği ve bacağından yaralanan ve karnında ağrı olduğunu ifade eden Kalkan, hastanelerin dibinde olmasına rağmen yaklaşık 20 dakika boyunca yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Telefonu parçalanan Kalkan, olay yerinde bulunan vatandaşlardan birinin telefonu ile ailesine haber verdi. Kalkan, Aksaray'dan kulağındaki bir rahatsızlık sebebiyle Ankara'ya kontrol için geldiğini belirtti.

Kalkan, bir süre sonra gelen sağlık ekibinin kontrolü sonrası sedyeye konularak ambulansa bindirilmeden acil servise götürüldü. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri de trafiği kontrol altına aldı. Görgü tanıklarından Alperen Kılıç, yayaların öncelik kuralının son günlerde revaçta olduğunu ancak kimsenin uymadığını dile getirerek, aracın hızlı geldiğini ve yüksek bir fren sesi çıktığını aktardı.