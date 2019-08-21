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Yaz akşamlarına yoğun ilgi

Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliği Mamaklıları, Gülveren Kapalı Pazar Alanı’nda bir araya getirdi.

Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliği Mamaklıları, Gülveren Kapalı Pazar Alanı'nda bir araya getirdi.


Mamak Belediyesi'nin düzenlendiği ve ilçe sakinlerinden büyük ilgi gören etkinlikte, vatandaşlar hem gösterilerle doyasıya eğlendi hem de açık hava sinemasının keyfini çıkardı. Etkinliğe Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Mamak'ta bambaşka bir yaz yaşanıyor


Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliği ile herkesin birlik ve beraberlik içinde bir akşam geçirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Düğmeci, “Mamak'ta bambaşka bir yaz yaşanıyor. Bir yandan yaz sineması ile nostaljiyi tekrar canlandırıyor bir yandan ise çocuklarımız için düzenlendiğimiz animasyon, illüzyon ve çeşitli gösterilerle onların eğlenceli ve keyifli dakikalar geçirmelerini sağlıyoruz” dedi. Çocukları için çeşitli yarışmalar ile başlayan etkinlik, “Ayla” filmi gösterimi ile devam etti. Program sonunda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin instagram hesabını takip eden iki kişiye çekilen kura sonucu bisiklet hediye edildi.

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