Yaz akşamlarının vazgeçilmezi Atatürk Botanik Bahçesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin ve Ankara'nın en uzun yürüyüş yollarından birine sahip Atatürk Botanik Bahçesi'nin yaz akşamlarında spor yapmak ve dinlenmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Atatürk Botanik Bahçesi'ni sık sık ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altınok, “Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyan nezih bir mekan. Şehrin stresli ortamından uzaklaşmak isteyenler özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi gösteriyor. Oksijen deposu vahamız yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle rengarenk bir manzara sunuyor. Burası yaz-kış güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor” diye konuştu.