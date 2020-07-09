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Yaz sıcaklarında bir serinlik

Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, korana virüs tedbirleri alınarak tekrar hizmete açıldı.


Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan ve kontrollü sosyal hayat döneminde faaliyete başlayan Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Pandemi ile mücadele hakkında bilgilendirici yazıların bulunduğu fitness salonları ve yüzme havuzunda hijyen önlemleri de üst seviyede tutuluyor. Alınan önlemler kapsamında havuza giriş yapan vatandaşların ateşi ölçülürken, en az 1,5 metre sosyal mesafe olacak şekilde düzenleme yapılarak, her seans öncesinde de ortak kullanım alanları olan soyunma odaları, fitness salonları ve havuz içi periyodik olarak dezenfekte ediliyor.



‘‘Hemşehrilerimizin sağlığını önemsiyoruz''


Korona virüsün alınacak tedbirlerle yenilebileceğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hemşehrilerimizin sağlığını önemsiyoruz. Genelge çerçevesindeki tüm kuralları eksiksiz uyguluyoruz. Tüm tedbirlerimiz hazır. Halkımız gönül rahatlığıyla yüzme havuzumuza gelerek bunaltıcı yaz sıcaklarında bir nebzede olsa serinleyebilirler. Vatandaşlarımızdan da bu alanlarda dikkatli olmasını, kurallara uymasını rica ediyoruz. Tedbiri elden bırakmadan ilçemiz için hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz'' dedi.

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