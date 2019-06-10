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Yaz spor okulu kayıtları başlıyor

Çankaya Belediyesi, 7-14 yaş arası çocukların sporla dolu bir yaz tatili geçirmeleri için bu yıl da Yaz Spor Okulu düzenliyor.


Basketbol, voleybol, futbol, tenis, yüzme ve karate branşlarından oluşacak Yaz Spor Okulu'na başvurular, 17-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak.


Çankaya Belediyesi, yaz tatilini Ankara'da geçirecek çocukların sosyalleşmesi, fiziksel aktivitelerde bulunması ve kaliteli zaman geçirmesi amacıyla Yaz Spor Okulu kayıtlarını başlatıyor. Kayıtlar, 17-21 Haziran tarihleri arasında Çankaya Belediyesinin Mithatpaşa Caddesi No:52'de bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi'nde yapılabilecek. Başvuru sırasında sağlık raporu, nüfus cüzdanı ve bir adet fotoğraf beyan edilmesi yeterli olacak.


Dersler 26 haziran - 9 ağustos


Başvuranların ilgi alanlarına göre seçeceği tamamı ücretsiz dersler, 7-14 yaş aralığına yönelik düzenleniyor. Alanında uzman antrenörlerin vereceği dersler arasında, futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme ve karate branşları yer alıyor. Futbol, basketbol ve tenis dersleri Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda, voleybol ve karate Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda, yüzme Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Hacettepe Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşecek. Yaz Spor Okulu öğrencileri, Çankaya Belediyesi araçlarıyla ücretsiz olarak taşınacağı dersler, 26 Haziran'da başlayacak.


Antrenman gün ve saatleri ise şu şekilde belirlendi:


FUTBOL - BASKETBOL


Pazartesi - Çarşamba - Cuma: 09.00-14.30 (5 grup)


VOLEYBOL


Pazartesi -Çarşamba- Cuma: 09.00-14.30 (5 grup)


TENİS


Pazartesi -Çarşamba- Cuma: 09.00-12.30 (3 grup)


YÜZME


Hacettepe Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu: Salı- Perşembe: 11.00-16.30 (4 grup)


Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu: Salı-Perşembe: 09.45-13.30 (3 grup), Çarşamba-Cuma: 09.45-13.30 (3 grup)


KARATE


Salı-Perşembe: 09.00-12.30

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