Yaz tatilinde çocuklarda enfeksiyonlara ve güneş yakınlarına dikkat

Yola çıkmadan önce küçük bir ilaç çantası hazırlanmasının unutulmaması gerektiğini söyleyen Dr. Akman, “Hekiminizle görüşerek yanınıza alabileceğiniz ateş düşürücü, böcek ısırıkları için krem gibi ilaçları planlayabilirsiniz. Özellikle çocuğunuzun sürekli kullandığı bir ilaç varsa yedeği de olacak şekilde almalısınız. Ayrıca çocuğunuzun ağır bir alerjisi varsa acil müdahale için gerekli ilaçların çantada olduğundan emin olun” dedi.

Tatil için yurt dışı planının olması durumunda gidilecek bölgeye ait enfeksiyonlar nedeniyle gereken aşıların yapılması gerektiğinin altını çizen Akman, “Aracınızla seyahat edecekseniz bebek ve küçük çocuklar için mutlaka araç koltuğu kullanın. Daha büyük çocuklar için emniyet kemerinin bağlı olduğundan emin olun. Hem kendiniz hem de çocuğunuz için birkaç saatte bir mola verin. Uçak yolculuklarında çocuğunuzun emniyet kemerinin bağlı olduğundan emin olun. Kulak ağrısı olmaması için bebekler emzirilebilir, daha büyük çocuklar bir şeyler içebilir veya sakız çiğneyebilir” açıklamasında bulundu.

Dr. Akman, yaz tatilinde dikkat edilmesi gereken bir diğer durumun ise güneş yanıkları olduğuna dikkati çekerek, “Önceliğimiz güneş yanıklarının olmasını engellemek olmalıdır. Bebek ve çocuklar cilt yapıları nedeni ile güneş yanıklarına daha hassastırlar. Her yaş grubu için en önemli korunma yöntemi riskli saatler olarak tanımlanan 10.00-16.00 saatleri arasında güneşle teması en aza indirmektir. Bu saatleri gölgede geçirmek, güneşle direkt teması önleyecek şekilde giyinmek önemlidir. Bir diğer önemli korunma yöntemi güneş kremi kullanmaktır. Mümkün olduğu kadar altı ay altındaki bebeklere güneş kremi kullanılması önerilmemektedir. Yüksek koruma faktörlü hem UVA hem de UVB koruması olan, oksibenzon gibi hormonal etkileri olan maddeleri içermeyen güneş kremleri tercih edilmelidir. Güneş kremleri, güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulanmalı ve 2-3 saatte bir özellikle de yüzme, duş alma veya terleme gibi durumlardan sonra tekrarlanmalıdır” diye konuştu.

Havuz ve yüzme güvenliğinin de tatilde dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu vurgulayan Akman şunları kaydetti:

“Özellikle uygun şekilde klorlanmamış havuzlardan bazı enfeksiyonların kapılabileceği unutulmamalıdır. Boğulmaların çocuk ölümlerinin önemli bir nedeni olduğu her zaman için akılda tutulmalıdır. Bu nedenle çocuklar yüzme sırasında asla yalnız bırakılmamalıdır. Böcek ısırıkları tatilde sık görülen durumlardır. Böcek ısırıklarını önlemek amacıyla uzun kollu giysilerin giyilmesi, aşırı renkli giysilerin tercih edilmemesi, böcekleri çekebilecek kokularının kullanılmaması, uyurken cibinlik kullanılması ve böcek uzaklaştıran doğal veya kimyasal içerikli maddelerin uygulanması gibi yöntemler tercih edilebilir.”