'Yazan Çizen Behiç Ak' adlı serginin açılışı gerçekleştirildi

Karikatüristliğinin yanı sıra çocuk kitapları yazıp tiyatro oyunları kaleme alan sanatçı Behiç Ak'ın ‘Yazan Çizen Behiç Ak' adlı sergisinin açılışı, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Karikatür çizerliğinin yanı sıra çocuk kitapları yazarlığı ve çizerliği, oyun yazarlığı ve belgesel film alanında da çalışmaları bulunan sanatçı Behiç Ak'ın Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açtığı sergisinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve değişik ülkelerde sergilenmiş oyunlarından fotoğraflar, afişler, öykülerini yazıp resimlediği çocuk kitaplarından oluşan alıntı ve resimler yer alıyor. Sergisinin açılışında bir konuşma yapan Ak, günlük polemiklerin ötesine taşan karikatürlerinin 30 yılı aşkın zamandır güncelliğini koruduğunu belirterek, “Bunlar güncelden yola çıkarak kısa vadeli güncel itişip kakışmaların ötesine uzun vadeli eleştirilere yönelmeyi amaçlayan karikatürler. Bu serginin hazırlanması ve sanatseverlerle buluşmasında emeği geçen tüm Çankaya Belediyesi çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatçı Çankaya Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen çocuklara yönelik film, müzik ve benzeri çalışmalardan duyduğu mutluluğu aktardı. Sanatçı Behiç Ak ile Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali, Bin Çocuk Korosu logosu gibi ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, önemli bir birikimin eseri olan Yazan Çizen Behiç Ak sergisini Ankaralılarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Behiç Ak'ın tiyatro, karikatür, çocuk kitapları, roman, belgesel sinema gibi farklı alanlarda uzun yıllar boyunca sürdürdüğü çalışmalarından derlenen ‘Yazan Çizen Behiç Ak' sergisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu'nun logosunu tasarlayan sanatçıyı koronun öğretmenleri ve çocuklar da sergi açılışında yalnız bırakmadı. Yanlarında getirdikleri kitapları sanatçıya imzalatan çocukların sergiye ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Çankaya Belediyesinin sanat alanında gerçekleştirdiği birçok etkinlik ve projede çizgileriyle aktif rol oynayan Behiç Ak'ın sergileri, Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra Hollanda, Almanya ve İsviçre'de de ilgiyle izlendi.

Sanatın farklı alanlarında birçok esere imza atan ve sanat hayatının 40 yılını oluşturduğu eserlerden seçmenin yer aldığı sergi, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 27 Şubat'a kadar görülebilecek.