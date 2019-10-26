Yazar Ahmet Şimşirgil okurlarıyla buluştu

Tarihçi Yazar Ahmet Şimşirgil, Ankara kitap fuarında okurlarıyla buluştu

Ankara düzenlenen Kitap Fuarı, yazarları okuyucularıyla buluşturmaya devam ediyor. Okurlar kitaplarını severek okudukları yazarları söyleşilerde daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Yazdığı kitaplarla geniş kitlelere ulaşan Tarihçi Yazar Ahmet Şimşirgil, Ankara Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi.

Gazeteci Yazar Şimşirgil, yoğunluktan ve kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Ben Ankara'da fuardan büyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü gerçekten yoğun bir ilgi ve alaka var. İnsanlar kitaba konferanslara ilgi gösteriyorlar. Tabi ki bu kitap fuarlarını düzenleyenlere özellikle teşekkür ediyorum. Biz genel de okumamaktan şikâyet ederiz. Ama adım atmazdık. Gençleri buluşturamazdık. Fuar düzenleyemezdik. Ama son birkaç senedir Cumhurbaşkanımızın da bu işe teşvik etmesiyle kitap fuarları bütün illerde düzenleniyor. Gittiğim her yerde de büyük ilgi görüyorum. Adım atmak lazım. Gençleri kitaplarla buluşturmak lazım. İnsanları diri kılmak kitapla oluyor. Ben bir kez daha bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum.”

Daha sonrasında Ahmet Şimşirgil, okurların kitaplarını imzalayarak, fotoğraf çektirdi.