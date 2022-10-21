Yazar Nazar Eşenkul'un '60'ıncı Yılın Hikayelerinden' kitabı tanıtıldı

Özbek yazar Nazar Eşankul'un '60'ıncı Yılın Hikayelerinden' adlı kitabı, Ankara'da TÜRKSOY, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Akara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen programla tanıtıldı.

TÜRKSOY, Özbekistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından Özbek çağdaş edebiyatının ünlü yazarı Nazar Eşankul'un doğumunun 60'ıncı yıl dönümü ve Özbek Dil Bayramı çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Akara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Nazar Eşankul'un “60'ıncı Yılın Hikayelerinden” kitabının tanıtımı ve 'Özbekistan Resim ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, Türkiye'deki üniversiteler arasında Türk Dünyası'na ilk dikkat çeken, Türk Dünyası ile ilgili çalışmalara ön ayak olan üniversite olduklarını belirterek, Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde Türk Dünyası ile ilgili çalışmaların önderliğini yapmış olan hocaları bünyelerinde bulundurduklarını aktardı. Kurtoğlu, Nazar Eşankul'un kitabının önemine vurgu yaparak, “Hem Özbek Dil Bayramı münasebetiyle hem de Nazar Bey ve onun hikayeleri etrafından oluşturulan kitabın Türk Dünyası ile ilgili çalışmalara ivme kazandıracağına inanıyorum. Biz de bilindiği üzere sosyal bilimler ve sanat ağırlıklı bir üniversiteyiz. Türk Dünyası ile ilgili yapılacak tüm çalışmalara paydaş olma arzumuzu dile getirmek isterim” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Özbekistan'ın yanı sıra TÜRKSOY'un Özbekistan ile ilişkilerinin de çok ciddi bir ivme kazandığını ifade eden Çakıcı, “Bu gayet memnuniyet verici bir durum. TÜRKSOY açısından gururla ifade edebiliriz. Tabii ki bu ilişkilerin gelişmesinde öncelikle ülkemizde bulunan çağdaş Türk lehçeleri bölümlerinin büyük hizmetleri var. Bugün de bu toplantıya bu vesileyle ev sahipliği yapıyorlar. Öte yandan 2019'da Tük Devletleri Teşkilatı adını alan teşkilatın kurulmasına giden yolda, 93'te ilk iş birliği teşkilatı olarak kurulan TÜRKSOY'un çok önemli bir rolü var” diye konuştu.

Programın sonunda Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu'na plaket takdim etti. Programa çok sayıda öğretim görevlisi de katıldı.