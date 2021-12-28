İhlas Haber Ajansı

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Yazar ve şairlerin izinde

Çankaya Belediyesi bir ilki daha hayata geçirdi.

Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile ilçede yaşamış şair, yazar ve sanatçıların isimleri hayattayken ikamet ettikleri binada ölümsüzleştiriliyor.


“Çankaya'da Yaşamış Yazar ve Şairlerin İzinde” adlı proje ile toplumsal birer değer olan kişilerin isimleri ve bilgilerinin yer aldığı tabela yaşadıkları apartmanın girişine yerleştiriliyor.


Proje kapsamında ilk olarak Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Fakir Baykurt, Cin Ali'nin yazarı Rasim Kaygusuz ve eşi öğretmen Remziye Kaygusuz, Türk Halk Müziği'nin usta ismi Özay Gönlüm'ün isim plaketleri Bahçelievler'de yaşadıkları binanın girişine asıldı.


Türkiye'ye ve Çankaya'ya değer katan yazar, şair ve sanatçıların yaşadıkları mekan özelinde ölümsüzleştirmeyi amaçlayan proje ile bina girişlerine yerleştirilen isim plaketlerinde yer alan karekod uygulamasını kullanan vatandaşlar, sosyalprojeler.cankaya.bel.tr adresine erişerek kişilere ait içerik ve görsellere de ulaşma imkanı bulabiliyor.

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