Yazılım sektörüne kadınlar da ilgi gösteriyor

Türkiye'nin ilk online üniversitesi tarafından başlatılan ‘'Yarınlar Bizim'' başlıklı yazılım mühendisliği bursuna başvuran ve bu bursu almaya hak kazanan aday öğrencilerle ilgili istatistiki bilgileri kamuoyu ile paylaşıldı. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, burs almaya hak kazanan adaylardan yüz kişiden 42'sinin kadın, 58'sinin erkek olduğu belirtildi.

Bursa 336 kadın adayın başvurduğu öğrenildi. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay'a göre, erkek egemen bir meslek olarak düşünülen yazılım mühendisliğinde kadınların da varlık göstermesi oldukça sevindirici bir gelişme. Prof. Dr. Tayfun Turgay, Netkent'in 5 yıl süreyle devam edecek olan Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği burs programına kadınların her yıl daha da artan sayıda başvuru yapacaklarına inandığını da belirtti. Turgay, ‘'Erkek egemen bir meslek olarak düşünülen yazılım mühendisliği alanında kadınlarımızın da varlık göstermesi oldukça sevindirici bir gelişme'' diye konuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, burs almaya hak kazanan adaylardan 42'inin kadın, 58'sinin erkek olduğu belirtildi. Burs için, toplamda 47 Üniversiteden 52 farklı bölümden mezun olan ya da öğrenimine devam eden adaylar başvuru yaptı. Burs alan adaylar arasında ziraat mühendisinden pilota, doktordan TSK'da görevli subaylara kadar birçok kişi bulunuyor Yine burs alanlardan 70 kişi İngilizcenin haricinde ikinci bir yabancı dil biliyor. Bilinen yabancı diller arasında, İspanyolca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça gibi 5 farklı yabancı dil bulunuyor. Aynı açıklamaya göre, burs kazananlar arasında 71 lisans, 20 yüksek lisans ve 9 da doktora seviyesinde yazılım mühendisi adayı bulunuyor.

Konuya ilişkin olarak bilgi veren Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, burs programına 16 farklı ülkeden 208 farklı üniversitenin mezunu ya da öğrencisi 1703 kişinin müracaat ettiğini anlattı. Prof. Dr. Turgay, başvuranların, 19'unun doktora, 72'sinin yüksek lisans mezunu ya da öğrencisi olduğunu söyledi. Turgay'ın verdiği bilgiye göre, bin 677 aday bir yabancı dili konuşurken, 505 aday da ikinci bir yabancı dil biliyor. Bu adaylardan 195 kişi halen yazılım projeleri geliştiriyor. Prof. Dr. Tayfun Turgay konuyla ilgili şunları söyledi:

‘'Ancak daha önce de duyurduğumuz gibi bu burs programında yılda 200 öğrencimize burs veriyoruz. Bizi mutlu eden bir nokta da şu; Erkek egemen bir meslek olarak düşünülen yazılım mühendisi olmak için 336 kadın aday bize başvurdu. Bu güz döneminde bunlardan 42'si burs almaya hak kazandı. Önümüzdeki yıllarda hem başvuran kem de burs almaya hak kazanan kadınlarımızın sayısının daha da artacağına inanıyorum. Erkek egemen bir meslek dalı olarak düşünülen yazılım mühendisliği dalında kadınlarımızın varlık göstermesi oldukça sevindirici bir gelişme.''

‘'Yarınlar Bizim” eğitim bursu kapsamında; 2020-2021 Güz döneminden başlamak üzere üniversitenin Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Lisans Bölümüne güz dönemi için 100 öğrenci, bahar dönemi için 100 öğrenci olmak üzere, her akademik yıl tam burslu (yüzde 100 burslu) 200 öğrenci alınacak.

Programa kabul edilen öğrenciler, sektörlerindeki tecrübeleri ile meslek yaşamlarında en üst düzeye ulaşmış kişilerden oluşan bağımsız bir seçici kurul tarafından belirlendi. Burs kazanan yazılım mühendisi adaylarının isimleri KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın yıldönümü olan 20 Temmuz günü duyurulmuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi hedefine ilk online Türk Üniversitesi olarak biz de katkı koymuş ve yüzde yüz tam burslu bin yazılım mühendisi yetiştirme sözü vermiştik. Bir lisans programı için düzenlenmiş en kapsamlı eğitim bursunu hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' denildi.