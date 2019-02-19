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Yazılışının 950. yılında Kutadgu Bilig

Kızılcahamam’da Kutadgu Bilig’in yazılışının 950.

Kızılcahamam'da Kutadgu Bilig'in yazılışının 950. yılı münasebetiyle söyleşi düzenlendi.



Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, UNESCO tarafından kabul edilen Kutadgu Bilig'in yazılışının 950. yılı münasebetiyle, Bizim Anadolu Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda söyleşi yapıldı.



Öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak düzenlenen söyleşide 1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig'de yer alan kavramlar ve bu kavramlara yüklenen anlamlar anlatıldı. Söyleşinin ardından, öğretim üyelerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş tarafından plaket takdim edildi.

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