Yazın en lezzetli kursu Çankaya'da

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde "Yaz Dönemi" eğitimleri tüm hızıyla devam ederken, Çankayalılardan en çok ilgi gören kursların başında "Pastacılık" dersleri geliyor. 100'den fazla Başkentlinin katıldığı kurslar, haftanın her günü 7 farklı grup şeklinde düzenleniyor. İki usta eğitmen, unlu mamuller üzerine birbirinden leziz tarifleri Çankayalılara öğretiyor.

Çankaya Evlerinde "Yaz dönemi" eğitimlerinin yıldızı "Pastacılık" oldu. Geçtiğimiz yıl Yıldız'da hizmete açılan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin modern mutfağında verilen eğitimlere Çankayalılar yoğun ilgi gösteriyor. 100'den fazla Başkentlinin katıldığı kurslar, haftanın her günü 7 farklı grup şeklinde düzenleniyor. İki usta eğitmen, unlu mamuller üzerine birbirinden leziz tarifleri Çankayalılara öğretiyor.

40 bin Çankayalının faydalandığı Çankaya Evlerinde ilk kez açılan pastacılık kursu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisine yapılan tam donanımlı mutfak bölümünde gerçekleştiriliyor. Eğitimler, Çankaya Halk Eğitim Merkezi Pasta Tasarım Eğitmenleri tarafından veriliyor. Malzemelerini kendileri temin eden kursiyerler, ustalardan öğrendiklerini uygulayarak öğrenme imkanı bulurken, birbirinden lezzetli pastaları üretmenin keyfini yaşıyorlar. Yıl boyunca 4'er aylık üç dönem halinde devam eden kurslardan yararlanan Çankayalılar, eğitimlerin tamamlanmasının ardından birçok farklı pastayı en leziz şekilde yapabilecek bilgiye sahip olarak mezun olacaklar.