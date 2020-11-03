Yedinci Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması'nın yedincisi 4 Kasım 2020 tarihinde tüm ülkeyi etkisi altına alan pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.

Ülkemizde ev sahipliği yaptığımız yabancıların sosyal uyumlarının sağlanması adına görüş alış verişinde bulunmak ve bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenen ve Marmara Bölgesi özelinde katılımcılar ile gerçekleştirilecek olan etkinliğe; Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş ÜNLÜ, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe OK, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin KADIOĞLU'nun yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Katharina LUMPP ile Marmara Bölgesindeki üniversitelerde görev yapan ve göç alanında çalışan akademisyenler katılacak.

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından sosyal uyuma yönelik sunumlar yapılacak.

Programda, göç alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerle sosyal uyum çalışmaları üzerine görüş alışverişleri yapılacak, sosyal uyuma ilişkin iyi uygulama örnekleri, tespit edilen aksaklıklar ve önerilere yer verilecek.