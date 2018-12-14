Yemen'de aylardır yardım yapılmayan bölgeye Türkiye Diyanet Vakfı ulaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan “Yemen'e Sessiz Kalma” kampanyası kapsamında kriz bölgesinde bulunan TDV ekipleri, aylardır yardım yapılmayan bölgelere ulaşarak, içerisinde temel insani yardım malzemeleri bulunan paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Yemen Koordinatörü Mahmut Temelli, yaklaşık 5 saatlik yolculuk sonrasında Aden'e 160 kilometre uzaklıktaki çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Taiz kentine bağlı El-Kedah bölgesine ulaştıklarını söyledi. Bölgedeki irili ufaklı kamplarda evlerinden yüzlerce kilometre uzakta yaklaşık 70 bin civarında mültecinin yaşam mücadelesi verdiğini belirten Temelli, “Yardım götürdüğümüz bölge cephe hattına 5 kilometre uzaklıkta bir yer. Bundan dolayı da yardım faaliyetleri çok zor şartlar altında yapılıyor. Yaklaşık 4 aydır da bölgeye hiçbir şekilde yardım yapılmadığını öğrendik. Vakfımızın başlatmış olduğu kampanya sonrasında yapılan bağışlarla hazırlanan ve içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım paketlerimizi tek tek ailelere ulaştırdık. Paketleri alan aileler, günlerdir yemek yemeyen çocuklarının karnını doyurabilmek için hemen bulundukları alanda ekmek ve yemek hazırlıklarına başladı. Yardım paketi verdiğimiz ailelerden Neval Muhammed'in, ‘Bizim Allah'tan başka kimsemiz yok, yer yatağımız, gök yorganımız. İyi ki sizler varsınız ve bize ulaştınız. Sizler bizi unutmadınız' ifadeleri aslında bölgedeki durumu anlatmaya yetiyor” dedi.

Kamptaki insanların 2,5 yıldır derme çatma çadır ve barakalarda çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Temelli, milletin emanetlerini Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.