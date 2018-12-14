Sincan Belediyesi ve Sincan Kaymakamlığının desteğiyle Sincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Yemen'e yardım kampanyası başlatıldı. Yemen büyük bir insani krizle karşı karşıya Yemen halkı, gıda yetersizliği ve sağlık sorunları nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor.

2015 yılından bu yana süren iç savaş nedeniyle insani kriz yaşanan Yemen için Sincan Belediyesi ve Sincan Kaymakamlığının desteğiyle Sincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Lale Meydanı'nda Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sivil toplum Kuruluşları Yemen halkı için bir araya geldi.

“Yemen halkının yanındayız”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Yemen için sayısız şehitler verdik. Yemen bizim gönül coğrafyamız. Bugün Yemen'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Geçmişte olduğu gibi şimdide bundan sonra da mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yemen için birlik olmaya davet eden Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de “Yemen; Afrika, Arap ve Hint kültürünün bir arada yaşadığı bir ülke iken iç savaşa sürüklenerek hayatta kalma mücadelesi veren bir ülke oldu. İç savaşa, karışıklığa rağmen yardımlarınızın yerine ulaşacağından eminiz. Gönül rahatlığıyla yardım yapabilirsiniz" dedi.

Yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar için Lale Meydanında çadır kuruldu. Çadır on gün boyunca Yemen için destekleri bekliyor olacak.