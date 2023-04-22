Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni ALTAY Tankı, 23 Nisan'da Sakarya Arifiye'de düzenlenecek törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

ALTAY tankı ilk üretilen prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi. Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilerek, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırıldı. TSK'nın son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank “Yeni ALTAY” adıyla yeniden tanımlandı.

"Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlandı"

Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni ALTAY'ın önemli bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması dikkat çekti. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilmesi hedeflendi.

Yeni ALTAY'da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.

Ayrıca Yeni ALTAY Tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve her türlü ortamda askerlerimiz komutanlarının kontrolünde modern, etkin ve ferdi seviyeden başlamak üzere eğitimlerini pekiştirecekler.

Öte yandan, sadece atış performansı ile hareket kabiliyeti performanslarının geliştirilmesine yönelik üretilmiş olan iki adet ön prototip tankları ile halihazırda devam eden testler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 200'den fazla atış icra edildi ve binlerce kilometre değişik hava ve arazi koşullarında dayanıklılık testleri Ön Prototip ALTAY Tankları ile icra edildi.

3+ Nesil ALTAY Tankları, TSK'daki testlerinin de tamamlanmasından sonra envantere alınmaya başlanacak.