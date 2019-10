Yeni atanan ticaret ataşe ve müşavirleri sanayicilerle bir araya geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un da katıldığı toplantının ardından bazı sanayi işletmelerini ziyaret eden ticaret ataşe ve müşavirleri, Ankara'nın üretim kabiliyetini yakından gördüler. ASO 1. OSB'de düzenlenen toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seyit Ardıç, Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, ASO ve ASO 1. OSB Yönetim Kurulu üyeleri, ASO Meclis üyeleri ile göreve başlayacak olan ticaret ataşe ve müşavirleri katıldı. Ankara'nın ihracat yaptığı ülkelerle sanayi ve ticarette güçlü bağların kurulması ve yeni işbirliklerinin sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan ASO Başkan Vekili Seyit Ardıç, Ankaralı sanayicilerin ticaret müşavirlerinden beklentilerini dile getirdi. Ardıç, ”Pazarlarımızı çeşitlendirmek, yeni müşteriler bulmak için bireysel ya da heyetler halinde yurt dışı ziyaretler yaparken gideceğimiz ülkede bizlere yol arkadaşlığı edecek, bizim dilimizden anlayan insanlar olduğunu bilmek bizleri rahatlatıyor. Her an gerek kurumsal olarak ASO, gerek temsil ettiğimiz sektörler adına bizlerle iletişim halinde olmanızı isteriz. Ankara sektörel çeşitlilik açısından, teknoloji yoğunluğu açısından Türkiye'de lider illerden biri. O nedenle buraya sık sık alım heyetleri yapmanızı isteriz. Ülkelerinizdeki iş adamlarını alıp buraya getirin. Biz misafir edelim, iş anlaşmaları yapalım. Sizlerden bir de özel bir ricamız var. İhracatçı firmalarımızın önemli sorunlarının başında ihracat desteklerinin yurt dışı onay süreçlerinin yavaş ilerliyor olması geliyor. Lütfen ekonomimizdeki mevcut durumu da göz önüne alarak bu konuda daha hızlı hareket edin” diye konuştu.

Yurt dışında 163 noktada 270 civarında müşavir ve ataşe kadrosu olduğuna dikkat çeken Ardıç, “Ama bunların önemli bir kısmı boş duruyor. İhracatımızın artması için bunca destek verilirken, dış kadrolarımızın da hepsinin dolu olmasını isteriz. 25 kişilik son atamadan memnuniyet duyuyoruz. Umuyorum, yakında eksik kalan atamalar da hızla yapılır” dedi.

Ankara'nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini de vurgulayan Ardıç, ”2018 yılında Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde 32 firmamız, Türkiye İhracatçılar Meclisi İlk 1000 ihracatçı firma arasında da 44 firmamız yer aldı. Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi sıralamasında yer alan 45 Türk firmasının 22'si Ankara. Bu nedenle özellikle müteahhitlik firmalarımızın yoğun çalıştığı ülkelerde görev yapacak arkadaşlarımın sorumluluğu daha fazla” diye konuştu.

ASO 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ise, bölgenin üretime başladığı 1990 yılından günümüze kadar sürekli gelişerek büyük bir sanayi şehri haline geldiğini belirterek, ”Ankara'nın gelişiminde büyük payı olan ASO 1. OSB, bugün 30 ayrı sektörde 331 firmanın üretim yaptığı, toplam bin hektar alan içerisinde kurulmuş ülkemizin önde gelen Organize Sanayi Bölgeleri arasında yer almaktadır” dedi. Çalık, bölgede yer alan sanayicilerin dijital çağa adım atabilmeleri için bölge içerisinde gerekli fiziki altyapıyı ve mekânları oluşturmak adına çalışmalar yaptıklarını da vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, yeni dönemde bu tür buluşmalara çok büyük önem verdiklerini ve ilk adımı Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığının 20 bin kişilik bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Batur, “Bu organizasyonda ülkemizin ihracatından ithalatına, serbest bölgelerinden uluslararası anlamda yapılan anlaşmalarına, Avrupa Birliğiyle ilişkilerinden her tür ticaret değerlendirmesinden politikaların geliştirilmesine, gümrüklerine ve gümrüklerinin muhafazasına, yani ürün güvenliğine, tüketicinin korunmasına, iç ticaretine, esnafına, kooperatifine ticaretin her noktasına dokunan büyük bir yapı. Bu yapıda da bizim Bakanlık olarak önem verdiğimiz en önemli konu, politikaları sadece masa başında belirlemek değil, aslında sahaya olduğu şekliyle yansıtabilmesi. Bakanlığımızın teşkilat yapısına baktığımızda 18 tane Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz bulunmaktadır. 81 tane Ticaret İl Müdürlüğümüz var. İç ticarete, dış ticarete dokunan her noktada üreticimizin, tüccarımızın yanında destek olarak bulunuyoruz. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz rakamlara baktığımızda 168 milyar dolar gibi bir ihracat gerçekleştirdik. 223 milyar dolar civarında bir ithalatımız oldu ve şu anda 80 bin civarında firmamız doğrudan doğruya ihracat yapıyor. Türkiye'nin uluslararası arenada iş yapabilir firma sayısı 40 binler mertebesindeyken şu anda 80 bin seviyesinde ve iki katına çıkmış durumda. Ülke olarak ticarette çok hızlı yönümüzü değiştirebilme ve hız manevra yapabilme kabiliyetimiz olduğunu görüyoruz. Bu bizim dünyadaki rakiplerimize göre en önemli avantajlarımızdan bir tanesi” diye konuştu.

Konuşmasında sanayicilerden beklentilerini de dile getiren Batur, “Bizim sizlerden beklentimiz dış temsilciliklerimizle sürekli iletişim halinde olmanız ve bizleri güçlü olduğunuz üretim kabiliyetinizle, güçlü olduğunuz alanlarla ilgili olarak bilgilendirmeniz. Bizim görevimiz ise bu fırsatları gördüğümüzde anında sizlere taşımak olacaktır. Herkes bilmeden önce bu tür fırsatları sizlerin gündemine getirmek bizim en önemli görevimiz. Bir ihale duyurulduktan sonra önem taşımaz, mühim olan duyurulmadan önce bilgi sahibi olunması. Aslında bizim için önemli olan bu süreci önce, en önce biliyor olmamız ve süreçle ilgili olarak gerekli mekanizmaları hayata geçirmemiz. Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün dediği gibi bizim tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak. Biz kendi adımıza çalışkan olmak için her türlü emeğimizi ve eforumuzu ortaya koyacağımıza söz veriyorum. Aynı eforu ve gayreti sizlerden de göreceğimizden şüphem yok. Sizlerden müşavirlerimizi besleyecek bizleri koşuşturacak yorulacak iyi işler projeler öneriler bekliyorum” dedi.

Ticaret ataşeleri ve müşavirleri, toplantının sonunda Hidromek, Yiğit Akü ve Karbo Otomotiv'in üretim tesislerini gezerek üretim süreçlerini yakından gördü. Ziyarette firma yetkilileri konuk müşavirlere firmalarını tanıtarak, yaptıkları ihracat-ithalat faaliyetleri ile ilgili bilgi de verdi.