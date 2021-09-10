Yeni Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı için ilk adım atıldı

Ankara'da 750 bin metrekarelik alanı kapsayacak Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı için ilk fidanlar toprakla buluştu.

Yeni Atatürk Orman Çiftliği olacak Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'nda ilk adım atıldı. 750 bin metrekarelik alanı kapsayacak kent ormanı ve park için ilk ağaçlar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle dikildi. Ağaç dikim töreninde Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybeden 8 kişi unutulmadı. Törende yangın şehitleri için birer çınar ağacı dikildi.

Başkan Alper Taşdelen törende yaptığı konuşmasında, "Kaynaklarımızı ranta değil halka açmaya, ilkleri yapmaya, rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Çankaya kent içinde ormana ve yeni şehir parkına kavuşuyor. Bademlidere'de tapulu 750 dönüm arsamızı imara, betona değil, ormana açıyoruz. 500 dönümü ağaçlandırarak orman, 250 dönümü park alanı yapıyoruz. 20 bin yeni ağaç dikeceğimiz Bademlidere Şehir Parkı, her metrekaresi ile yeşilin, doğanın bütün güzelliklerini içerecek" dedi.

Sadece Ankara'da değil Türkiye'nin her köşesinde vatandaşların gelip göreceği, mutlu olacağı bir şehir parkı inşa edeceklerini söyleyen Başkan Taşdelen sözlerine şöyle devam etti:

"750 dönümlük bu arazi belediyemizin tapulu malı. Biz bu araziyi imara açmadık. Ranta çevirmeyi aklımıza dahi getirmedik. Atatürk Orman Çiftliği yüreğimizde öyle bir yer etmiş ki biz de bu arazimizin tamamını Atatürk Orman Çiftliği'ne benzer bir şekilde inşa edeceğiz. Dünyanın en büyük kent parklarından birini başkentimize ve Çankaya'mıza kazandıracağız. Atamızın hatırasını yeniden Çankaya'da yaşatacağız. Parkımızın içinde evcil hayvan alanı olacak. Spor alanları olacak. Piknik alanları ve macera parkı olacak. Çocuklarımız parkımıza geldiğinde hayvanları sevecek. İçinde ponny park olacak parkımızda miniklerimiz midilllilere binecek. Parkımız çok güzel bir yaşam alanı olacak. İşte bu yüzden buraya ikinci Atatürk Orman Çiftliği diyoruz. AOÇ'yi ranta açanlara, AOÇ'yi talan edenlere karşı biz 750 dönümü yeniden Ankara'mıza kazandırıyoruz."

Çankaya Belediyesinin 2021 yılı yatırımları içinde ilk temel atma törenini 7 Eylül'de Mürsel Uluç Mahallesi'nde yaptıklarını kaydeden Taşdelen, 7 Eylül'den Aralık ayının ortasına kadar 25 temel atma ve açılış gerçekleştireceklerini bildirdi. 25 yeni yatırımı sadece yılın ikinci yarısında hayata geçireceklerini vurgulayan Taşdelen, yılı sonuna kadar açılışını ve temel atmasını gerçekleştirecekleri yatırımların sadece 2021 programına dahil olduğunu belirtti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra önceki dönem CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Kılıçdaroğlu, Çetin, Yavaş ve Taşdelen tören sonunda birlikte ağaç dikip ağaçlara can suyu verdi.