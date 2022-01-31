Yeni cerrahi teknolojiler beyin tümörü ameliyatlarındaki başarıyı artırıyor

Beyin cerrahisinde yaşanan teknolojik gelişmelerle ilgili bilgi veren Güven Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Direktörü Prof. Dr. Hakan Emmez, “Beyin hastalıklarının cerrahi tedavisinde, ameliyatın gerçekleştirileceği merkezin teknolojik altyapısı, cerrahın tecrübesi, mikrocerrahi anatomi bilgisi, ameliyat başarısına direkt etki eder. Günümüz modern tıp teknolojisinin ürünleri de bu başarıyı artırmaktadır. Ayrıca günlük hayatımızda araba, telefon ve ev eşyaları için teknolojik gelişmeleri takip eden kişilerin bu teknolojileri sağlık alanında da talep etmeleri en doğal hakkıdır. Dolayısıyla kamu veya özeldeki, sağlık yöneticilerinin de bu sistemleri hastalara sunmaları onların doğal sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Emmez, ayrıca bu teknolojilerden biri olan floresan filtreli mikroskoplar sayesinde, sağlıklı beyin dokusunu, bazı beyin tümör tiplerinde tümör dokusundan daha iyi ayırt ederek ve normal beyin dokusunu koruyarak daha fazla tümör çıkartmak mümkün olabildiğini söyledi.

Beynin ve tümörün üç boyutlu haritası çıkarılıyor

Beyin tümörüne en kısa ve en güvenli yerden ulaşabilmeyi sağlayan bir diğer önemli teknolojik cihazın ise “Nöronavigasyon Sistemi” olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Emmez, “Bunu, hastanın önceden çekilen MR görüntüleri ile ameliyat masasında sabitlenmiş kafa pozisyonundan elde edilen kızılötesi kamera kayıt bilgilerinin birbiriyle eşleştirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Aslında bu cihaz özetle, bize beynimizin üç boyutlu haritasını çıkarıyor. MR görüntüleri ile eşleşen bu harita sayesinde, beynin en derin bölgelerine yerleşen çok küçük boyutlu tümörlere dahi rahatlıkla müdahale etmek mümkün. Birkaç milimetre yanılmanın bile normal beyin dokusuna vereceği zararı göz önüne alırsak, bu teknolojinin sağladığı avantajın önemini daha iyi anlayabiliriz” diye konuştu.

Monitörler cerrahı uyarıyor

Operasyon esnasında beyin ve sinir dokularında hasar gelişimini önleyebilen, yapılan işlemin sinir sisteminde oluşturduğu etkiler konusunda cerrahı anlık olarak bilgilendirip, uyaran sistem “Nöromonitörizasyon” ile ilgili bilgi veren Güven Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Erkut Baha Bulduk, “Anestezi altındaki hastada cerrahın yaptığı işleme ait etkiler ancak operasyon bitip, hasta uyandıktan sona anlaşılmaktadır. Operasyon cerrahi anatomiye dayalı yürütülür ancak Nöromonitörizasyon sistemi sayesinde anestezi altındaki hastanın sinir fonksiyonları sürekli takip edilmektedir. Bu erken uyarı sistemi sayesinde cerrah, operasyon anında daha güvenli ilerler veya strateji değiştirir. Bu sayede operasyon daha güvenli hale gelmekte, operasyon sonrası beklenmeyen olumsuz sonuçlarla karşılaşma olasılığı anlamlı biçimde azalmaktadır” açıklamasında bulundu.