Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başladılar

'lüğü elde eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolası ile başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu U-18 1. Küme'de mücadele eden Yeşil-Beyazlılar, parkeye çıktığı üç maçta aldığı sonuçla bu yıl da kupaya uzanan takım olmak istiyor. Sezona iyi başlangıç yapan genç takımı tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hedefimiz hem ilçemizi hem de ülkemizi gururlandıracak başarılı sporcular yetiştirmek. Spor şehri olma yolunda genç sporculara gereken önemi vererek, sporun her branşını destekliyor ve onların yanında oluyoruz. Gençlerimiz de onlara sağlanan bu olanakları en iyi şekilde değerlendirerek üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyorlar” dedi.