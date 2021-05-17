Yeni tasarım taksi durakları taksici esnafından tam not aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş taksici esnafının ekmek teknesi olan taksi duraklarını daha modern bir tasarımla buluşturdu. Taksici esnafından gelen talepler üzerine Kent Estetiği Daire Başkanlığı mimar ve iç mimarları tarafından tasarlanan ilk taksi durağı Çukurambar'da hizmet vermeye başladı.

Yeni taksi durakları kapalı ve açık kullanım alanları, ibadethane, depo, WC ve mutfak bölümleriyle taksici esnafının hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edildi. Semte, konuma ve taksi yoğunluğuna göre ve gelen talepler doğrultusunda değişiklik gösteren taksi durakları; 60 metrekare, 45 metrekare ve 30 metrekare olarak 3 tip olarak tasarlandı.

Öncelik durak yeri verilen ancak mevcutta durağı olmayan noktalar

Ankara taksici esnafının görüşlerini alan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Umumi Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası ile yapılan görüşmeler sonrası ücretsiz olarak tasarladığı yeni taksi duraklarını gelen talepleri değerlendirerek yapıyor.

Yerinde yapılan incelemelerle taksicilerin temel ihtiyaçları tespit edilirken, UKOME kararı doğrultusunda daha önce durak yeri verilmiş ancak mevcutta durağı olmayan noktalara öncelik veriliyor. Eski ve fonksiyonel olmayan durakların yenilenmesi için harekete geçtiklerini ve kenti güzelleştirmek için işlevsel taksi durakları yapmaya başladıklarını belirten Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, şu bilgileri verdi:

“Kent içi ulaşımın en önemli unsurlarından biri olan taksiler ile taksi duraklarının erişilebilirliği, konumu ve konforu taksici esnafımız için çok önemli. Ankara'da 7 bin 700 taksimiz, 500'e yakın da taksi durağımız var. Ankaralıların taksi duraklarına rahat ulaşımını sağlamak ve taksici esnafımızı daha modern imkanlara kavuşturmak amacıyla bu durakları yapıyoruz. Bu duraklar Kent Estetiği Daire Başkanlığımızın Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü personeli tarafından tasarlandı. Bu projemiz özellikle taksici esnafımızın mesleklerini icra ederken konforlarını düşünerek iç ve dış oturma mekanları, lavabosu, mutfağı, ısıtma ve soğutma sistemleri düşünülerek yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da taksici esnafına çok değer veriyor.”

Pandemi sürecinde sağladığı şeffaf panel, hijyen kiti ve nakit desteğinin ardından taksici esnafını yeni taksi duraklarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, ihaleli işler kapsamında kent genelinde yeni taksi duraklarının yapımına devam edecek.