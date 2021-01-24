Yeni yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanlık olarak doğal su kaynaklarımızın korunması için önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik” denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, doğal su kaynaklarının korunması için önemli bir düzenlemenin hayata geçirildiği ifade edildi. Söz konusu düzenlemeye göre, 2 bin metrekarenin üzerindeki parsellere yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale getirildi.

“Doğal su kaynaklarımızın korunması için önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlık olarak doğal su kaynaklarımızın korunması için önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle; 2 bin metrekarenin üzerindeki parsellere yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale getirdik. 2 bin metrekareden küçük alanlarda inşa edilecek yapılar içinse belediyelerimize yağmur suyu toplama sistemini zorunlu kılma takdir yetkisi verdik. Kuraklıkla mücadelemize güç katacak uygulamayla yağmur suları, depolanarak bahçe sulamasında veya arıtılarak ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilecek. Alternatif su kaynaklarının değerlendirme yöntemlerinden biri olan yağmur suyu hasadıyla su kaynaklarımız korunacak”