Yeni yıl hediyeleri Çankaya Evlerinden

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri'nde hobi ve el sanatları kurslarına devam eden kadınların ürettiği eserler, alışveriş merkezlerinde Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri'nde hobi ve el sanatları kurslarına devam eden kadınların ürettiği eserler, yeni yıl öncesi Taurus ve Gordion alışveriş merkezlerinde açılan stantlarda satışa sunuldu. Çankaya Belediyesine bağlı 22 Çankaya Evi'nde üretilen birbirinden güzel el emeği eserler, 15-23 Aralık tarihleri arasında iki farklı alışveriş merkezinde kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Eş zamanlı olarak açılan 185'i aşkın kursa katılanların elinden çıkan yağlı-sulu boya, amigurumi, takı tasarımı, ev dekorasyon, keçe, kağıt rölyef, ahşap boyama, örgü, kazaziye gibi ince işçilik gerektiren el sanatlarının değişik dallarında üretilen eserler büyük ilgi gördü. Çankayalı kadınlar, el emeği ürünlerinden yeni yıl hediyesi almak isteyen pek çok Başkentliyi stantlarında ağırladı.

Kadınları güçlendirmeyi, gelir sağlamayı amaçlayan çalışma ile el emeği ürünlerinin satışa sunulması, Çankaya Evleri kursiyerleri kadınları da mutlu etti. El emeği göz nuru ürünlerini Ankaralılarla buluşturmuş olmaktan ve beğenilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten kadınlar, Çankaya Belediyesine hem kurslarda eğitim sağladığı hem de ürünlerin satışa sunulmasına öncülük ettiği için teşekkür ettiler.