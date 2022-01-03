Yeni yılda doyasıya eğlendiler

Ankara Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nin minik kursiyerleri, düzenledikleri renkli etkinliklerle yılbaşına merhaba dedi. Kendi elleriyle hazırladıkları pano ve süslemelerle yılbaşını kutlayan minikler, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, minikler yüz boyama aktivitesi ve suni kar ile doyasıya eğlendi.

Eğlenerek öğrenmelerini çok önemsiyoruz

En büyük önceliklerinin eğitim olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini çok önemsiyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle onların hem el becerilerinin gelişmesine hem de sosyalleşmelerine imkan sağlıyoruz. Bu vesileyle de özellikle çocuklarımız başta olmak üzere bütün hemşerilerime önce sağlık, sonra mutluluk ve huzur dolu yeni bir yıl diliyorum” dedi.