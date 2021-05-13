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Yeni yıldan itibaren gerçekleştirilen FETÖ mahrem operasyonlarında bin 565 kişi gözaltına alındı

Ankara’da terör örgütü FETÖ/PDY’nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı operasyonel birimlerin terör örgütü FETÖ/PDY'nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 565 şahıstan 380'i etkin pişmanlıktan yararlanmıştır. Şüphelilerce teşhis/beyan edilen 6 bin 31 şahıstan bin 510'ununun daha önce adli işlem görmediği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.



Söz konusu operasyonların ve gözaltına alınanların sayısı ise şu şekilde:


Emniyet mahrem yapılanması: 8 operasyon, 280 gözaltı


Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması: 6 operasyon, 115 gözaltı


Jandarma mahrem yapılanması: 4 operasyon, 152 gözaltı


Hava Kuvvetleri mahrem Yapılanması: 2 operasyon, 23 gözaltı


Deniz Kuvvetleri - Sahil Güvenlik mahrem yapılanması: 1 operasyon, 35 gözaltı


Mülkiye yapılanması: 1 operasyon, 29 gözaltı


Adliye mahrem yapılanması: 3 operasyon, 56 gözaltı


Savunma Sanayii Başkanlığı: 1 operasyon, 19 gözaltı


MEB öğretmen yapılanması: 1 operasyon, 9 gözaltı


Güncel faaliyet yapılanması: 2 operasyon, 18 gözaltı


Diğer yapılanmalar: 17 operasyon, 858 gözaltı

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