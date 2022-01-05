Yeni yılın ilk sanatsal etkinliği

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, 7 Ocak Cuma günü saat 19.00'da gerçekleşecek tasavvuf dinletisinde, Türk Tasavvuf Musikisi'nin en özel eserleri icra edilecek. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan dinletiyi vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

Manevi bir atmosfere taşıyacak

Yeni yılın ilk sanat etkinliğinde Mamaklıları manevi bir atmosfere taşıyacak bir dinleti ile buluşturacaklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Edebiyat, şiir, musiki, kültür ve sanatın merkezi olan ilçemizde, vatandaşlarımızı etkin bir şekilde geçen yıl olduğu gibi bu yılda sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu özel dinletiye tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.