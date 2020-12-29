"Yeni YÖK" 2020 yılında da birçok yeni projeye imza attı

Başkan Saraç, “Türk yükseköğretimini planlamalarımıza uygun bir şekilde, tedrici bir surette yeniden yapılandırmaya 2021 yılında da devam edeceğiz” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YÖK'ün "https://www.yok.gov.tr" internet sitesinde yayımlanan proje ve programların yer aldığı verileri paylaştı. Başkan Saraç yaptığı paylaşımda, “Yeni YÖK" anlayışıyla ‘kaliteyi, liyakati ve şeffaflığı' önceleyen, üniversitelere yetki devirlerine devam eden, güçlü koordinasyon-esnek yönetim tarzını benimseyen bir yöntemle ‘yeni ve yenilikçi' çalışmalara 2020 yılında da imza atmaya devam ettik” ifadelerine yer verdi.

“Yeni YÖK, yetki devri süreçlerini başlatarak teferruat ile uğraşmayı artık terk etmiştir”

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Yeni YÖK, yükseköğretime ilişkin parlak ve sofistike söylemler, ileriye yönelik tasarımlar, retoriği yüksek taslaklar, entelektüel paylaşımlar yapma yerine, ortaya koyduğu ‘somut icraatlar, hayata geçirdiği projeler, sonuç üreten düzenlemeleri' ile yol almaya devam etmektedir. Yeni YÖK, yetki devri süreçlerini başlatarak teferruat ile uğraşmayı artık terk etmiştir. Mevcut yasalardan şikâyet etme acziyetine düşme yerine mevzuatın imkanlarını akılcı bir tarzda kullanmaktadır. Güçlü koordinasyon-esnek yönetim tarzını benimseyerek ‘yükseköğretim politikaları yapan ve uygulayan' bir kurum halini almıştır.”

“Türk yükseköğretimini planlamalarımıza uygun bir şekilde, tedrici bir surette yeniden yapılandırmaya 2021 yılında da devam edeceğiz”

Öte yandan YÖK olarak bir çok projeyi hayata geçirmenin yanı sıra yenilerini de üzerine eklediklerini belirten Başkan Saraç, “Yeni YÖK olarak, yükseköğretimin toplumsal bir uzlaşı alanı olması gerektiğine inanıyor ve bunun için çalışıyoruz. Kamu kurumuyuz, kamuya hizmet ediyoruz, kamuya hizmet anlayışımız gereği şeffaflık içinde hesap verebilir olmaya önem veriyoruz. Onun için 2020 yılında görev tanımımız içindeki rutin işlerin dışında gerçekleştirdiğimiz sonuç üreten projelerimiz, yeni ve yenilikçi girişimlerimizin öne çıkanlarını kamuoyu ile paylaşıyoruz. YÖK değişti. Amaçları ile takip ettiği yöntemleri ile ortaya koyduğu yükseköğretim anlayışı ile iş yapış şekli ile öncelikleri ile her alanda değişti ve yenilendi. Şimdi ‘Yeni YÖK' de Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor. Sizlere 2020 yılında 'Yeni YÖK' olarak gerçekleştirdiğimiz proje ve düzenlemelerin bir kısmını sunuyoruz. Türk yükseköğretimini planlamalarımıza uygun bir şekilde, tedrici bir surette yeniden yapılandırmaya 2021 yılında da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.