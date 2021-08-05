Yeni yollar açılıyor

İlçenin birçok mahallesinde yeni yol açma çalışmaları ile makineli ve malzemeli bakım çalışmalarına ağırlık veren Çankaya Belediyesi, 7 aylık sürede 4.4 km'lik yeni yolu vatandaşın hizmetine sundu.

Çankaya'da ulaşım kolaylığı sağlamak için imara açılan yerlerde yeni yol açma çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi Dodurga, Alacaatlı, Beytepe, Kırkkonaklar, İlkbahar ve Karapınar mahallesinde çalışmalarını sürdürdü.

Meteorolojik olaylar ve altyapı çalışmaları sonucu bozulan zeminde makineli ve malzemeli bakım çalışmalarını da koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, 16 km'lik bakım çalışmasını da tamamladı.