Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal: “Dijital paralar ABD dolarının hegemonyasını ve gücünü kırabilir”

Dr. Doğan Aydal, “Kripto paraların Yeniden Refah Partisi olarak bizi ilgilendirecek kısmı, bu teknolojilerin kullanılmasının yaygınlaşmasıyla ABD dolarının gücünün, dolayısıyla ABD'nin dünya üzerindeki hegemonyasının zayıflayacak olmasıdır” dedi.

Dr. Doğan Aydal, kripto paraların yaygınlaşmasıyla ABD dolarının hegemonyasının ve gücünün kırılabileceğini söyledi. Aydal, "Rahmetli hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın da bu durumu çok farklı şekillerde ifade ettiği ve İslam dinarının oluşmasını arzu ettiği bilinmektedir. Eğer Türkiye kendi dijital parasını çıkarırsa bu hedefimizin ilk adımı olacaktır. ABD'nin SWIFT kuralları ve haberi olmadan başta Çin, Rusya olmak üzere blok zinciri teknolojisini uygulayan dijital paraya geçen bütün ülkeler ile alışveriş yapılabilir. İkinci aşamada D8 ülkeleri arasında, üçüncü aşamada da Müslüman ülkeler arasında kullanılabilecek ortak bir dijital paraya geçilebilir” ifadelerini kullandı.

“Merkez Bankası 'dijital lira' üzerinde çalışıyor”

Son bir buçuk yılda ülkelerin kendi dijital parasını çıkarması yönünde çalışmalar başlattığını ifade eden Aydal, "Türkiye Merkez Bankası'nın da dijital lira üzerinde çalışmakta, hatta bu alanda büyük bir uzman kadrosu oluşturduğu bilinmektedir. Çin, dijital yuanı aktif olarak test etmektedir. Çinliler için yeni yıl olarak kutlanan şubat ayında Pekin'deki vatandaşlarına 1.5 milyon dolarlık dijital yuan dağıtmış ve ödemelerde bu parayı kullanmasını istemiştir" şeklinde konuştu.

“Dijital paralar ABD dolarının hegemonyasını ve gücünü kırabilir”

Türkiye'de vatandaşın dijital paraya ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Aydal, "Türkiye, kripto paralara olan ilgi anlamında hem Avrupa'da hem de Ortadoğu ülkeleri sıralamasında ilk 3'te gelmektedir. Ancak bu ilgi sadece kripto borsalarda kripto para alım-satımı olarak kalmamalıdır. SPK, BDDK, BTK ve ilgili diğer kurumların bir araya gelmesi ve kripto para alanında engelleyici olmayan ama hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıyı koruyan mevzuatın en azından çerçevesel anlamda netleşmesi, bu alanda çalışan ekosistem aktörlerine yol gösterecektir. Kripto paraların Yeniden Refah Partisi ve genelde ‘Milli Görüş' olarak bizi ilgilendirecek kısmı ise, bu teknolojilerin kullanılmasının yaygınlaşmasıyla ABD dolarının gücünün, dolayısıyla ABD'nin dünya üzerindeki hegemonyasının zayıflayacak olmasıdır. Yeniden Refah Partisi olarak bu gelişmeleri dikkatle izlemekteyiz" diye konuştu.