Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: “Felaketi fırsat bilip Türkiye'yi bölmeye çalışan mahfiller var”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, “Deprem felaketi üzerinden politika devşirmeye çalışan bildik mahfillerin özellikle yurt dışı ağırlıklı olarak yakmaya çalıştıkları ayrıştırıcı ateşi Türkiye'ye sıçratmaya çalışmalarının son birkaç gün içerisinde büyük bir hız kazandığını üzülerek ifade etmek istiyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Bekin, “Geniş alana yayılan ve büyük etki oluşturan son yüzyılın en büyük deprem felaketine karşı birlik ve beraberliğimizi zedeleyebilecek her türlü art niyetli yaklaşımlara karşı duyarlı olmamızda büyük yarar görüyoruz” dedi.

"Felaketi fırsat bilip Türkiye'yi bölmeye çalışan mahfiller var"

Felaketi fırsat bilip Türkiye'yi bölmeye çalışan mahfiller, deprem felaketinden nemalanmaya çalışan çevreler olduğunu belirten Bekin, şunları söyledi:

“Deprem felaketi üzerinden politika devşirmeye çalışan bildik mahfillerin özellikle yurt dışı ağırlıklı olarak yakmaya çalıştıkları ayrıştırıcı ateşi Türkiye'ye sıçratmaya çalışmalarının son birkaç gün içerisinde büyük bir hız kazandığını üzülerek ifade etmek istiyoruz. Özellikle depremden sonra sosyal medyada bilinçli olarak ortaya atılmaya çalışılan yanlış bilgilerle oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı son derece duyarlı olmada büyük fayda görüyoruz. Öte yandan günübirlik yaklaşımlarla reflektif politikalar ortaya koymak sadece günü kurtarmaya yönelik olmaktan öteye gidememektedir."

"Bu felaketin altından ancak elbirliği ile kalkabiliriz"

Asıl yapılması gerekenin bu zor deprem sürecinde Türkiye'nin uzun zamandır ihtiyacı olan barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma adına oluşan olumlu ve yapıcı havayı koruyabilmek olduğunu belirten Bekin, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır özellikle siyasi alanda metaforlaştırılmış ayrıştırıcı ve ötekileştirici jargonun artık yapıcı bir çerçeveye tutturulması artık kaçınılmaz bir olgudur. Deprem olgusu üzerinden sistemli algı operasyonları ile karşımıza çıkma eğilimi göstererek yeni kaos dönemi oluşturmaya çalışan mahşerin süvarisi karşısında ancak ve ancak elbirliği ve güç birliğiyle karşı koymak mümkün olabilir. Ezcümle Yeniden Refah Partisi olarak, her zaman olduğu gibi bu hassas süreçte de yapıcı ve birleştirici politikalar ortaya koyarak, ülkemiz ve milletimizin bekası için gerekli olan birliktelik harcını oluşturmaya katkı sağlayacağımızı ifade etmek isteriz. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."