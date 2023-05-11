Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zor: “(Sana söz yine baharlar gelecek) Amerikan destekli baharlara bu milletin karnı tok”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, Millet İttifakının seçimlerde kullandığı “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganı hakkında, “Amerikan destekli baharlara bu milletin karnı tok, 14 Mayıs'ta Amerikan destekli bu baharı sandığa gömeceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı Cengiz Zor, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 gün kala İhlas Haber Ajansına gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Zor, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı ile hem yasama da hem de yürütme de görev alabilmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“Rusya yıkıldıktan sonra tek kutuplu dünyaya geçiliyor”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, Türkiye üzerinde uzun zamandan beri büyük bir planlama olduğunu savunarak, “1991 yılında İskoçya'da bir toplantı yapılıyor. Rusya yıkıldıktan sonra tek kutuplu dünyaya geçiliyor. Tek kutuplu dünyaya geçildikten sonra Margaret Thatcher bir açıklama yapıyor. ‘Bundan sonra konseptimiz değişti' ne konsepti? Düşman. Kızıl olan renkler yeşile çevrildi. ‘Hedefimiz Müslüman ülkeleri' diye bir karar alınıyor. Bundan sonra George Bush açıklama yapıyor. ‘Ben tanrı ile görüştüm, tanrı bana artık haçlı seferini başlatabilirsin' bu aslında büyük bir safsata ve adamların kabulü bu” diye konuştu.

“Amerikan destekli baharlardan bu millete fayda gelmez”

Avrupa'nın Arap Baharı başlattığı ifade eden Başkan Yardımcısı Zor, “Arap Baharında bütün İslam ülkelerini 2'ye, 3'e böldüler. Millet İttifakının bugünkü mottoları ne? ‘Sana söz yine baharlar gelecek' Biz bu baharları çok iyi biliyoruz. Amerikan destekli, baharlara bu milletin karnı tok. Amerikan destekleri baharlarla bizim coğrafyamızda nelerin olduğunu insanımız çok iyi görüyor. Amerikan destekli baharlardan bu millete fayda gelmeyeceğini net bir şekilde görüyoruz. 14 Mayıs'ta Amerikan destekli bu baharı sandığa gömeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a”

Yeniden Refah Partisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yürütmenin başında, partilerinin de yasamanın içerisinde yer almak istediklerini belirten Başkan Yardımcısı Zor, “Bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a mutlak suretle milli görüşçüler meclisin içerisinde olmalı, milletvekillerimiz dinine, tarihine, kültürüne medeniyet değerlerine bağlı bir şekilde bu çalışmaları yapmalı” dedi.