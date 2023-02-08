Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AFAD Başkanlığını ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'den deprem bölgesiyle ilgili bilgi aldı. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Erbakan, parti içerisinde kurdukları kriz masası ile AFAD'ın daha koordineli bir çalışma içerisinde olması için gerekli iletişimin sağlanması talebinde bulundu. Erbakan, deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere tedarik ettikleri çok sayıdaki iş makinesinin ulaştırılması konusunda koordineli bir çalışma talep etti.

Yerelde kendilerine ulaşan sorunları da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'e ileten Erbakan, kendilerinin de yarın Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyeceği bilgisini verdi.