Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “Gün dayanışma ve birlik günüdür”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama yaptı. Kahramanmaraş'taki depremin hemen ardından zor durumdaki vatandaşların yanında olmak ve yaraları sarmak için partisinin tüm teşkilatları ile teyakkuza geçtiğini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

“Sabaha karşı gerçekleşen depremde, şu ana kadar ki belirlemelere göre binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Çok sayıda insanımız enkaz altında yaşam mücadelesi veriyor. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Yaralı kurtulan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan her bir canımızın da bir an evvel sağ salim kurtarılmaları için, can kaybının artmaması için Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz."

Tüm illerimizde kriz masaları oluşturuldu

Fatih Erbakan, partisi bünyesinde kriz masası oluşturulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm il ve ilçe teşkilatlarımızda da genel merkez kriz masamız ile koordineli bir şekilde kriz masaları oluşturuldu. Genel merkez kriz masamız, arama kurtarma kuruluşları ile irtibatlı olarak entegre çalışma sistemine geçmiş durumdadır. Tüm teşkilatlarımıza, Kızılay'daki kan bağışı kampanyasına katılma çağrısı yapıldı. Gençlik kollarımız deprem bölgelerinde yardım çalışmalarına katılıyor. Yine hanım kollarımız depremden etkilenen bölgelerde, yardım organizasyonları ile koordineli bir şekilde çalışmalara destek veriyor. Tüm üyelerimize bilgilendirme mesajı atılarak depreme ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. Bu felaketi de devlet millet el ele verip hep birlikte atlatacağız inşallah. Gün, dayanışma ve birlik günüdür. Cenabı Allah sıkıntı içerisindeki bütün vatandaşlarımızı selamete çıkarsın, arama-kurtarma ekiplerimizin yar ve yardımcısı olsun, tüm milletimizin başı sağ olsun.”