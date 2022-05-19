Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “İhracat olmadan dış ticaret açığını kapatamazsın“

Erbakan hoca 54. Hükümet'te denk bütçe yaptı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi basın açıklaması düzenledi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erbakan, ülke ekonomisinin son durumuna değindi. Döviz kurlarındaki yükselmenin önemli bir sorun olduğunu kaydeden Erbakan, bunun üretim eksikliğinden ve dış ticaret açığından kaynaklandığını belirtti. Erbakan, “Vadesi gelmiş dış borçlarınız 190 milyar dolar seviyesine gelmiş. Çünkü kaynak ihtiyacını sürekli yüksek faizli kısa vadeli dış borçla karşılıyorsunuz. 100 milyar dolar dış ticaret açığını finanse etmek için bulman lazım. 190 milyar dolar vadesi gelmiş dış borç için bulman lazım. Bir senede neredeyse 300 milyar dolar dövize ihtiyacın var. Döviz kurları yükselince enflasyon patlıyor. İthalatın ihracatının çok önünde. Dövizin yükselmesi demek, senin Türkiye'de tükettiğin ürünlerin fiyatının artması demek” diye konuştu.

Erbakan, merhum eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 54. Hükümet'te denk bütçe yaptığını hatırlatarak, “İşte Erbakan hocamız ders anlatırken arka bahçede top oynamanın getirdiği nokta. İhracat olmadan dış ticaret açığını kapatamazsın. Erbakan hoca 54. Hükümet'te denk bütçe yaptı. Çünkü borçla, faizle geleceğin nokta bu olurdu onun için” dedi.