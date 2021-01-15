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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Milli görüş ruhuyla yeniden geleceğiz inşallah''

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ’’Milli görüş ruhuyla yeniden geleceğiz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ''Milli görüş ruhuyla yeniden geleceğiz. Üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçeceğiz'' dedi.


Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Erbakan, ''Borç, faiz, zam ve vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçeceğiz. İnşallah yeniden büyük Türkiye hedefine 83 milyon insanımızla birlikte ulaşacağız. Bu adımları atmak için gerekli milli kaynağı, milli görüş zihniyetiyle milli kaynak paketlerimiz sayesinde üreteceğiz. Bu üretilen kaynakla önce dar gelirlinin alım gücü ve refah seviyesi artacak, Türkiye'nin dört bir yanında üretim ve istihdam hamlesiyle milyonlara iş ve aş imkanı sağlanacak. Bu üretim özellikle de katma değerli ihracat hamlesiyle de milli gelirimiz gerçek manada artacak ve zenginleşeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak inşallah bu hedeflerimize en kısa zamanda ulaşmayı nasip etsin'' ifadelerini kullandı.

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