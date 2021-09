Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “Seçim barajı sıfıra kadar indirilmeli”

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde gündeme dair basın açıklamasında bulundu. Göçmenler ile ilgili konulara ve seçim barajının düşmesinin ve mecliste her grubun kendini ifade edebilmesini gerektiğine değindi.

Göç sorunun kalıcı olarak çözüme ulaştırılabilmesi için göçe yönelik tedbir üretmeye çalışmak yerine o göçü önleyecek çalışmalar yapmak ve o göçü kaynağından çözmek gerektiğini söyleyen Erbakan, "Bazı muhalefet partileri, ‘Biz geldiğimizde toplayıp hepsini geri göndereceğiz' diyorlar. Bu hem hukuki olarak mümkün değil hem de insani açıdan uygun değil. Siz bu masum insanları ateş çemberinin içine nasıl göndereceksiniz. Yunanistan sınır kapılarını açtık, insanların üzerine kaynar su atıyor, silah sıkıyor, Ege'de kadınların ve çocukların olduğu botu patlatıyorlar. Savaşın, ölümün olduğu bir yerde bu insanları gerisin geriye göndereceğim demek bizim tarihimize, inancımıza, medeniyetimize uymaz. Bu nedenle Türkiye olarak bu sorunların yerinde kalıcı çözüme ulaştırılması için adımlar atmamız gerekiyor” dedi.

Seçim barajının düşürülmesini ve mecliste her kesimin kendini temsil etmesinin altını çizen Fatih Erbakan, “Yüzde 10 seçim barajı yüzünden seçmenin üçte birinin iradesi meclise yansımıyor. Bunun en önemli örneği 3 Kasım 2002 seçimleri. Seçmenin neredeyse yüzde 30'luk kısmı tercih ettiği partiler mecliste bir tane bile temsilci bulunduramadı. Aslında seçim barajının sıfıra kadar indirilmesi gerekir. Asıl olması gereken ve adil olan budur. Her grup, her kesim mecliste temsil edilmelidir. Yüzde 7 dahi bize göre yüksek bir baraj, haksız bir durumdur” ifadelerini kullandı.