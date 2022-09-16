Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “(Tunç Soyer) Şanlı ecdadımıza dil uzatanların özür dilemelerini bekliyoruz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'de yaptığı konuşma ile ilgili, “Osmanlı'yı hedef alan sözlerin sarf edilmesini bir akıl tutulması olarak görüyoruz, asla kabul etmiyoruz. Bir kez daha şanlı ecdadımıza dil uzatanların özür dilemelerini bekliyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı partinin genel merkez binasında gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, toplantı öncesi basın açıklaması yaptı. Erbakan'ın gündeminde 6'lı masa ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'de yaptığı konuşması yer aldı. Burada Konuşan Erbakan, 6'lı masada bulunan muhalefet partilerinin en az iktidar kadar sıkıştığını vurgulayarak, “Altın günü şeklindeki buluşmalara devam ediyorlar. Beraber toplanıp, dağılıyorlar. Bugüne kadar 30 kez baş başa, 6 kez masa başında olmak üzere 36 kez buluşmuşlar ve altın günü buluşmalarına devam ediyorlar. Biz masanın çatırdadığını aylar önce söylemiştik. O zaman bize itiraz edenler dahi bugün artık bu masadan bir şey çıkmaz deme noktasına geldiler. En son masanın en büyük partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genetik yapısı bir kez daha tezahür etti” diye konuştu.

“(Tunç Soyer) Osmanlı düşmanlığı yapıyorsunuz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in doğrudan Osmanlı İmparatorluğu'nu hedef aldığına dikkati çeken Erbakan, “9 Eylül'ün yıldönümünde bir açıklama yaparken işgalci, katliamcı Yunanistan'ı hedef almak varken bula bula sen ecdadımızı mı hedef aldın. 6 asır dünyaya adaleti götürmüş, bırakın insan haklarını hayvan hakları savunuculuğunun 6 asır öncesinden en güzel örneklerini vermiş. Batılı araştırmacılar, tarihçiler bu noktada Osmanlı'nın hakkını teslim ediyor. Ama siz kalkıp da burada ecdat düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

“Şanlı ecdadımıza dil uzatanların özür dilemelerini bekliyoruz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'CHP gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi' diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir önceki hafta bir milletvekili, ‘6 yaşında çocuklara musallat oluyorlar. Taliban zihniyeti, onlara Kuran öğretmeye çalışıyorlar' diyor. Daha önce yine parti yetkilisi, ‘6 yaşındaki çocuğa Kuran öğretmek çağ dışılıktır' dedi. CHP, parti içinde LGBT komisyonu kurmuş, ‘Biz iktidara geldiğimizde LGBT'li olmak dezavantaj olmaktan çıkacak' diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Gelir gelmez bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim' diyor. Lokomotifin ve en önemli unsurun CHP olduğu ve büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı adayının CHP'den çıkacağı bir masadan ve CHP'de böyle bir genetik yapıya sahipken bir hayır gelebilir mi? Her ne kadar Kılıçdaroğlu helalleşmeden bahsetse de bu makyajlar sürekli olarak dökülüyor, CHP'nin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Osmanlı'yı hedef alan sözlerin sarf edilmesini bir akıl tutulması olarak görüyoruz, asla kabul etmiyoruz. Bir kez daha şanlı ecdadımıza dil uzatanların özür dilemelerini bekliyoruz.”