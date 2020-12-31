Yeniden Refah Partisi heyetinden HAK-İŞ'e ziyaret

Mehmet Fatih Öztek, MKYK üyesi Fatih Uğurlu, Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Erol Likos ve Ekonomik İşler Komisyon Üyesi İstemihan Ak'tan oluşan heyet ile HAK-İş'i ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi heyeti, HAK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Asgari ücret tespiti ile ilgili gelişmeler ve işçinin ekonomik ve sosyal durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Dr. Osman Yıldız heyeti ağırladı. "Asgari ücreti iktidar takdiri değil ülke ekonomisinin matematiği belirler" diye yapılan açıklamayı hatırlatan Dr. Öztek, “Çalışmaları da bu şekilde yaptığımızda ortaya çıkan rakam 3 bin 488 liraydı. Maalesef bu böyle olmadı. Fakat burada çalışanın hakkının verilmesi esas olmalıydı. 18 yılda 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin Türkiye ekonomisinin büyümesindeki rolde hakkını alması olmasıydı” ifadelerini kullandı.

Kanuni bir düzenlemeyle vergi oranlarında bir düzenleme yapılabileceğinin altını çizen Öztek, “Korona virüs tedbirleriyle ekonominin yavaşladığı, talebin ciddi anlamda düştüğü bu dönemde tabandan canlandırmak için bir fırsat olabilirdi. Bu altından kalkılamaz bir yükte değil, 3 bin 488 lira dediğimiz bir rakam. Ama iş işten geçmiş değil. Asgari ücretlinin ücretinin Türkiye şartlarında bir aileyi idare edebilecek bir rakama çıkartılabilmesi hala mümkün” diye konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Dr. Yıldız, asgari ücretin Türkiye'deki durumunun diğer ülkelerden biraz farklılık arz ettiğini belirterek, “Bizim ülkemizde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 40 civarında. O yüzden asgari ücretin oranı ve rakamı çok büyük bir toplumsal mesele olarak ortaya çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Asgari ücretin bu yıl önemli oranda arttığını söyleyen Yıldız, “Enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştirmiştir. Ancak beklentimizin biraz gerisinde kalmıştır. Bu açıdan da önerilerimizi yaptık” dedi.

Damga vergisi, SGK işçi payı ve Gelir Vergisi kalemlerinde yapılacak değişikliklerle asgari ücretin artırılabileceğini bildiren Yıldız, ”Asgari ücretin üç tane kaleminde çok rahat oynama yapılabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.