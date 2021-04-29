Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan:

Esnafımızı, vatandaşımızı, çiftçimizi güçlü ekonomik destek paketleri ile destekleyerek bu kapanmayı yapalım” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün başlayacak ve 17 gün sürecek olan tam kapanma ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Erbakan, Türkiye'nin son günlerde 100 bin kişide görülen vaka ve ölüm sayısı bakımından dünyada en kötü durumdaki birkaç ülkeden biri olduğunu belirterek, “Bu tablo karşısında hükümet bugünden itibaren başlamak üzere yaklaşık 17 günlük bir ‘tam kapanma' ilan etti. Hükümetin bu kararına karşı değiliz, sağlığımız için bilim ışığında gerekli tüm tedbirler elbette ki alınmalıdır. Ancak, bu tam kapanma şimdiye kadar çoktan alınmalıydı. Bu kadar vaka ve can kaybı olduktan sonra mı aklımız başımıza geldi? İkincisi, bu nasıl bir kapanma ki, nüfusun neredeyse yarısı istisnalar kapsamında kapanmadan muaf. Genelgede tam 40 madde kapanmadan etkilenmeyecek istisnalı gruplar sayılıyor. Neredeyse çocuklar ve yaşlılar dışında herkes kapanmadan muaf” ifadelerini kullandı.

Erbakan, salgından olumsuz etkilenen küçük esnafın bu kapanma ile birlikte daha da zor duruma düşeceğini belirterek, “Peki, 17 günlük tam kapanma ilan ettiniz de bu kapanma için destek paketi nerede? Herhangi bir yeni destek yok, esnafın hali ne olacak? Kira ödemeleri, çekler, kredi taksitleri ne olacak? Günlük yevmiyeyle geçinenler ne olacak? Maalesef onlara soğan-patates, maske ve kolonya kaldı. Sağlığımız için tam kapanma yapalım ama ekonomik tedbirlerimizi de acilen alalım. Esnafımızı, vatandaşımızı, çiftçimizi güçlü ekonomik destek paketleri ile destekleyerek bu kapanmayı yapalım” dedi.

Kırtasiye, elbise, ayakkabı gibi ürünler de satan büyük marketlerin açık olmasının bu ürünleri satan küçük esnafa haksızlık olduğunu belirten Erbakan, şunları kaydetti:

“Diğer taraftan üç harfli market zincirlerine kapatma var mı? Hayır yok. Neden yok? Çünkü bunlar market statüsünde, gıda ürünü satıyorlar. İyi de bu zincir marketler gıdayla birlikte gıdadan başka her şeyi de satıyorlar. Kırtasiyeler, oyuncakçılar, ayakkabıcılar, konfeksiyon mağazaları kapalı ama bütün bu ürünleri satan üç harfli zincir marketleri açık. Bu küçük esnafa yapılan büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir.”