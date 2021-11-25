Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: “İnşallah seçimlerde bir büyük sürpriz daha yapacağız”

Türkiye genelinde gerçekten de Yeniden Refah Partimize olan teveccüh ve destek bizleri çok memnun ediyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ankara'da bir restoranda basın ve medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Partisinin çeşitli projelerinden bahseden Erbakan, seçim ve kadın cinayetleri konularına da değindi. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Erbakan, parti üyelerinin yaş ortalamasının genç olduğunu, çoğu il ve ilçe kongresini tamamladıklarını söyleyerek, “Şu anda da il başkanlarımızın yaş ortalaması, büyük kongremize katılan 40 binden fazla insanın ve üyelerimizin yaş ortalamasına bakıldığında genç insanlarımızın, genç teşkilat mensuplarımızın çoğunlukta olduğunu görüyoruz” dedi.

“Bugün geldiğimiz noktada 81 ilimizde ve 900'den fazla ilçemizde teşkilatlarımızı kurmuş durumdayız" ifadelerini kullanan Erbakan, "600'ye yakın ilçe kongresi, 70 il kongresi ve kalan il kongrelerimizi de önümüzdeki günlerde, ay içerisinde İnşallah tamamlanacak. İl ve ilçe kongrelerimizin tamamlanmasının ardından 1'inci Olağan Kongremizi 17 Kasım 2019'da yani partimiz kurulduktan 11 buçuk ay sonra gerçekleştirdik ki bu Ankara Arena Spor Salonu'nda yaptığımız büyük kongremizin Türk siyasi tarihinin en büyük kongresi olduğunu ifade ettik” dedi.

“Şu anda 170 binin üzerinde resmi üyemiz ve yaklaşık 100 bin de elimizde ıslak imzalı üye formu bulunuyor”

Islak imzalı üye formu ve resmi üyelerle beraber toplam 270 bin parti üyeleri olduğunu dile getiren Erbakan, “Bu ıslak imzalı üye formları hızlı bir şekilde şartlar, imkanlar, sistemler el verdiği ölçüde sisteme girilmeye çalışılıyor. Bu ıslak imzalı üye formlarını da hesaba kattığımızda 270 bin üye. Bu neredeyse mecliste grubu olan partilerin üye sayısıyla aynıdır. 15-20-30 senelik partilerin üye sayısının üzerindedir. Bizimle birlikte yeni kurulan birkaç tane partinin üye sayılarının 4-5 misli düzeyinde bir üye sayısı demektir. 50 bine yakın sandık baş müşahidimizi belirledik. Türkiye'de toplamda 200 bin civarı sandık var” diye konuştu.

“Partimiz Milli Kaynak Paketleri kitabımızı ortaya koydu”

Partisinin hazırladığı Milli Kaynak Paketleri kitabı ve diğer kitaplardan bahseden Erbakan, “Sadece eleştiren değil çözüm ortaya koyan bir siyasetle ilgili olarak partimiz, Milli Kaynak Paketleri kitabımızı ortaya koydu. 15 maddede bir senede 150 milyar dolarlık bir kaynak nasıl bulunacak, bunun bulunmasında en önemli husus ilave vergi, zam yapmadan, milletten herhangi bir kesinti yapıp millete yük yüklemeden ve tabii ki borçlanmadan, devletin, milletin, ülkenin arazilerini, sanayi tesislerini satıp yok etmeden bu kaynaklar nasıl üretilecek, bunun kitabı ortaya konuldu. 81 ilimize yüzlerce Refah projesi kitabımız, 81 ilimizde 634 tane projenin ne olduğu, neyi amaçladığı ve nasıl bir katkı, fayda sağlayacağını ortaya koyan bir kitap” sözlerini kullandı.

“İnşallah şimdi seçimlerde de bir büyük sürpriz daha yapacağız”

Ülke genelinde Yeniden Refah Partisi'ne desteğin memnun edici olduğunu vurgulayan Erbakan, “Türkiye genelinde gerçekten de Yeniden Refah Partimize olan teveccüh ve destek bizleri çok memnun ediyor. Hatta geçmiş dönemde milli görüşün birinci 40 yılında rastlanmayacak düzeyde bir teveccüh ve desteği görüyoruz. 17 Kasım Ankara Arena'da büyük bir sürpriz yaptık. Pek çokları böyle büyük bir kongre yapacağımızı beklemiyordu. Ama gerçekleştirdik. İnşallah şimdi seçimlerde de bir büyük sürpriz daha yapacağız diye söylüyoruz ve inanıyoruz” dedi.

“Kadına şiddeti düzenlerken, kadını koruyayım diye erkeği mağdur edip yuvayı yıkmak doğru değil”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü hakkında da konuşan Erbakan, şunları söyledi:

“Tabii kadına yönelik şiddete yapılması gereken bir şey öncelikle yasal düzenlemeler. Bunların da tabii kadına şiddeti önleyeceğim derken yuvayı yıkacak veya erkeği mağdur edecek şekilde değil de hem erkeği hem kadını hem aileyi koruyacak, aile bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde düzenlenmesi son derece önemli. Kadına da erkeğe de şiddet olaylarında istatistiğe baktığınızda bu suçların işlendiği sırada suçu işleyen kişinin yüzde 70-80 oranında ya alkolün ya da uyuşturucunun etkisinde olduğu açık bir şekilde ortadadır. Bu kısmını gözardı etmemek lazım ama aynı zamanda yasal düzenlemelerin yapılması gerekirse, cinayet gibi olaylar için idam cezasının getirilmesinin de müzakere edilmesi gerektiğini daha önce de birkaç kez söylemiştik ama burada önemli prensip, kadını koruyayım derken erkeği mağdur etmek veya yuvayı yıkmak doğru değil.”

“Seçmen bizi hiçbir ittifaka yakıştıramıyor”

Erbakan, parti genel başkanlarının potansiyel bir Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyerek, “Herhalde millet, seçmen bizi hiçbir ittifaka yakıştıramıyor. Öyle olunca biz de kendimiz girsek sanki daha avantajlı, etkili olacak gibi düşünüyoruz. Gerçi tabii her siyasi partinin gönlünde yatan odur. Kendi gücüyle, kendi ismiyle. Eğer biz kendimiz girip de kendimiz parti olarak bir başkan adayı çıkaracak olursak, o zaman bunun tabii partinin genel başkanı olması son derece doğal. Her zaman söylediğimiz; bir siyasi parti, hele de seçime girme yeterliliği varsa zaten genel başkanı ‘ben ülkeyi yönetirim, cumhurbaşkanı olmaya adayım' demiştir. Potansiyel bir cumhurbaşkanı adayıdır. Eğer öyle bir durum olursa Yeniden Refah Partisi'nin adayının genel başkanı olması son derece doğal” dedi.

Bir gazetecinin seçim barajının düşürülmesi hakkındaki sorusuna cevap veren Erbakan, düşüncelerini şöyle paylaştı:

“Aslında barajın hiç olmaması en güzeli. Yüzde 1 alan veya birin altında bile alan partilerin en azından genel başkanlarının bir milletvekili olarak mecliste temsil edilmesi sağlanabilir. 7'nin dahi yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü Türkiye'de seçmen sayısı gerçekten de yüksek. İnşallah daha da yüksek olsun, nüfusun artmasından biz memnun oluruz. Yüzde 7 dediğiniz oy, 4 buçuk milyon oy demektir. Pek çok ülkenin nüfusundan fazla. Bunun daha da aşağı çekilmesi, hatta 0 olması en iyisi olacaktır.”

“Seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partilerin bir ittifak çatısı altında bir araya gelmesi üçüncü ittifak önerimiz”

Bir diğer gazetecinin Erbakan'a seçimlerde hiçbir ittifakta yer alıp almayacaklarını ve yeni bir ittifak arayışının olup olmayacağını sorması üzerine konuşan Erbakan, “Yeni kombinasyonların, yeni partilerin ortaya çıkma ihtimali var. Türkiye'de 24 saat bile uzun bir zaman. Onun için de 'kesinlikle ittifak yapmayacağız, bu bizim kırmızı çizgimiz' şu anda doğru olmaz. Dereyi görmeden paçaları sıvamak gibi olur. Onunla ilgili bir üçüncü ittifak önerisini biz televizyonlarda da basın toplantılarımızda da ifade etmiştik. Seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partilerin bir ittifak çatısı altında bir araya gelmesi. İYİ Parti bunun başını çekebilir çünkü oy oranı bakımından yüksek bir oy oranı. Mecliste grubu var. Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi. Böyle bir üçüncü ittifak olması halinde bir sinerji oluşabileceğini ifade etmiştik. Tabii bu noktada hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda olan bazı partilerin bu ittifaka gelmesi gerekli olacak doğal olarak” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Erbakan'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal da projeler hakkında sunum gerçekleştirdi.