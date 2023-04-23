Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: “Milletimiz 14 Mayıs'ta gerekeni yapacaktır”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Her geçen gün Cumhur İttifakı'na ve Yeniden Refah Partimize teveccüh giderek artıyor. İnşallah milletimiz 14 Mayıs'ta gerekeni yapacaktır. Cumhur İttifakı'nı seçimlerden zaferle çıkaracaktır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bayramın 2'inci gününü seçim bölgesi İstanbul'da geçirdi. Eyüp Sultan ve Zeytinburnu'nda halkla buluşan Erbakan, seçim irtibat bürosu açılışları yaptı, Milli Görüş banisi Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret edip dua etti.

Milletvekili adayları ve Genel Başkan yardımcıları ile sevgi yürüyüşünde bulunan Erbakan, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbakan, “Aynen Erbakan Hocamızın yaptığı gibi Ebu Eyyüb El Ensari Hazretlerinin türbesinde dua ederek manevi olarak seçim startını vermiş olduk. Eyüp'lülerin ve İstanbulluların bizlere ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccühü ile karşılaştık. Her geçen gün Cumhur İttifakı'na ve Yeniden Refah Partimize teveccüh giderek artıyor. İnşallah milletimiz 14 Mayıs'ta gerekeni yapacaktır. Cumhur İttifakı'nın seçimlerden zaferle çıkartacaktır” dedi.

“Erbakan hocamıza ve ailemizden ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz”

Erbakan, Eyüp Sultan programı sonrası merhum babası eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı da Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlığında bulunan kabri başında ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu dua programı sonrası partililerle bayramlaşan Fatih Erbakan burada yaptığı konuşmada, "Erbakan hocamıza ve ailemizden ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii kendileriyle birlikte bütün gazilerimize, şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mübarek ramazan bayramı vesilesiyle merhum Erbakan Hoca'mızın kabrinde teşkilatımızla bir bayramlaşma programını gerçekleştirdik. Cenabı Allah hayırlı eylesin. Tabii kendisini rahmetle, özlemle anıyoruz. Hayır ediyoruz. Bizlerin de onun açmış olduğu yolda yürümemizi Cenabı Allah inşallah nasip etsin. Tabii ki bu vesileyle bütün İslam aleminin, aziz milletimizin, tüm izleyicilerin de mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenabı Allah nice bayramlara, sağlık, huzur içerisinde inşallah hep birlikte ulaşmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“14 Mayıs'ta milletimiz, terör örgütü PKK'nın, FETÖ'nün destek videosu yayınladığı 7'lı masaya asla geçit vermeyecektir”

Kabir ziyaretinin ardından Zeytinburnu'na hareket eden Erbakan, Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Erbakan açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Milli Görüş prensiplerini uygulamak üzere 14 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizi Meclis'e taşıyacağız inşallah. 14 Mayıs'ta milletimiz, terör örgütü PKK'nın, FETÖ'nün her gün destek videosu yayınladığı 7'lı masaya asla geçit vermeyecektir. Almanya Düsseldorf'ta PKK elebaşısı Cemil Bayık'ın açık bir şekilde seçim kampanyası yürüttüğü, destek istediği Sayın Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya geçit vermeyecektir. ‘Okul öncesi 5 yaşındaki çocuğa Kur'ân öğretmek de neymiş? Bu çağdışılıktır. Taliban zihniyetidir' diyenlere gereken dersi verecektir. Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız diyenlere, diyanet işlerini inanç işleri başkanlığı yapmak isteyenlere milletimiz geçit vermeyecektir.”

Teşkilatlarlar beraber sevgi yürüyüşü yapan Erbakan, burada da vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirip bayramlaştı.