Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Milletimizin darbe heveslilerine kolay kolay teslim olmayacağı 15 Temmuz'da ortaya çıkmıştır"

Fatih Erbakan, "Bugüne kadar çok acı tecrübelerle yoğrulan ve milli şuur sahibi olan milletimizin bundan böyle darbe heveslilerine kolay kolay teslim olmayacağı 15 Temmuz kalkışması sırasında açıkça ortaya çıkmıştır" dedi.

Fatih Erbakan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erbakan, "24 Temmuz 1908'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başlattığı darbe girişimi ve 23 Ocak 1913'te yine bu cemiyetin üyelerinin Bab-ı Ali Baskını sonucu meydana gelen darbe girişimi, muhtıralar ve askeri vesayetler günümüze kadar süregelmiş, siyasi tarihimizin birer kara lekesi olarak çok ciddi izler bırakmış ve Türkiye'nin ağır siyasi ve ekonomik bedellerle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Acımasız 27 Mayıs 1960 darbesi sonucu Başbakan Adnan Menderes ve kabine üyesi üç bakanın Yassıada'da idam edilmesi halen acı bir hatıra olarak zihinlerimizdeki yerini korumaktadır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucunda MSP'nin kapatılması ve Erbakan Hocamızın siyasi yasaklı olması, 28 Şubat kararları sonrasında ise 54. Hükümet'in düşürülmesi, Refah Partisi'nin kapatılması ve Erbakan Hocamızın yeniden siyasi yasaklı olması ülkemizin ve milletimizin çok ağır faturalar ödemesine neden olmuştur."

"Türkiye'yi iç savaşa sürüklemeye çalıştılar"

15 Temmuz kalkışmasının amacının ülkeyi iç savaşa sürüklemek olduğunu söyleyen Erbakan, "Son olarak 15 Temmuz darbe kalkışmasını planlayanlar da, Ortadoğu'da ‘Arap Baharı' süreci ve sonrasında meydana gelen gelişmelere rağmen bütünlüğünü koruyarak ayakta kalmayı başaran Türkiye'yi kargaşaya ve hatta iç savaşa sürüklemek istemişlerdir" ifadelerini kullandı.

“Bu millet darbe heveslilerine kolay kolay geçit vermez”

Darbe girişimlerinin karşısında olduklarını ifade eden Erbakan, "Bugüne kadar çok acı tecrübelerle yoğrulan ve milli şuur sahibi olan milletimizin de bundan böyle darbe heveslilerine kolay kolay teslim olmayacağı 15 Temmuz kalkışması sırasında açıkça ortaya çıkmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin düşmanı iç ve dış mihrakların her türlü art niyetli planının bertaraf olmasını, ülke olarak bölünmez bütünlüğümüzün, millet olarak birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz" dedi.