Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan 'Filistin' çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Filistin Devleti'nin başkenti Kudüs'e yapılan saldırıları sonlandırmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin öncülüğünde bir Barış Gücü oluşturulması çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırısı sonucu çok sayıda insan yaralanmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, İsrail işgali ve vahşetine dünyanın sessiz kaldığını, İslam alemi olarak sadece boş laf yerine artık fiili olarak harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'nın yine Siyonist bir tecavüzle yine Siyonist terörle karşı karşıya olduğunu aktaran Erbakan, “Şu mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, resmen terör estiriyor. Çok daha acı bir tablo ise Gazze'de yaşandı. İsrail'in Gazze'ye yaptığı füze saldırılarında 9'u çocuk 20 kişi şehit oldu. Mescid-i Aksa'ya, Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetli saldırılar 4 gündür devam ediyor. Dünya Siyonizmi tarafından atılan bu adım karşısında 50 seneden beri ifade ettiğimiz gibi, tüm İslam alemi olarak yapmamız gereken; boş laflar, sözlü kınamalar ve ağlayıp - sızlanma yerine, mutlaka fiili adımlar atmak ve yaptırımlar ortaya koymaktır! Gün bugündür, gün "namusumuza", Mescidi Aksa'ya, Kudüs'e sahip çıkma günüdür! Gün kıyama kalkma ve mutlaka fiili adımlar atma günüdür. Kudüs'ün hamisi 'Sultan Abdulhamid Han'ın torunları olarak, bu kıyamı en güçlü şekilde bizlerin yapması gereklidir” ifadelerini kullandı.

Yapılan vahşetin planlı olduğunu, asıl hedefin Büyük İsrail projesi kapsamında Filistin ve Kudüs'ten sonra İran ve Türkiye'nin topraklarını yutmak olduğunu belirten Erbakan, "Biz şuurlu Müslümanlar olarak çok iyi biliyoruz ki; bu iş Kudüs'le ve Filistin'le bitmiyor, bunun arkasından sıra Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın ve Türkiye'nin önemli bir kısmının yutularak, Büyük İsrail'in kurulmasına geliyor Allah muhafaza buyursun. Büyük İsrail'in merkez olduğu, Siyonistler dışında 7 milyar insanın köle olduğu tek dünya devletini kurmaktır. Siyonizm inancının gereğini, tıynetinin gereğini 5000 senedir yapıyor ve yapacak, istediğiniz kadar kınayın, lanetleyin, telin edin, onlar üzerine düşeni yapıyor da, asıl önemli olan biz ne yapıyoruz ? Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yapıyor? 1948'de İsrail'in kurulmasından bu yana sürekli toplantı yapıyorlar. Toplan, konuş, konuş, en sonunda da bir bildiri yayınla, ‘bu olayları kınıyoruz, lanetliyoruz' deyip dağıl. Sen istediğin kadar kına, istediğin kadar lanetle, adamlar adım adım hedefe yürüyor. Gün konuşma günü değil, yapma günüdür. Artık adım atma vakti geldi de geçiyor" açıklamasını yaptı.

BM'de 29 Kasım 2012 tarihinde yapılan oylamayla Filistin'in Uluslararası Statüsü 'Devlet' olarak tanındığını, dünyada da 150'ye yakın devletin de bunu kabul ettiğini kaydeden Erbakan, "İslam İşbirliği Teşkilatı ise 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde, Filistin Devleti'nin başkentinin İsrail tarafından işgal altında tutulan Kudüs olduğunu tüm dünyaya deklare etmişti. Bu iki karardan hareketle; İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanmalı, Filistin Devleti'nin talebiyle, Filistin Devleti'nin başkentine yapılan saldırıları sonlandırmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla bir Barış Gücü oluşturulmalıdır. Bağımsız devletlerin kendi topraklarına yabancı güçleri davet etmesi uluslararası bir haktır ve bu hak Filistin Devleti tarafından acilen kullanılmalıdır. Oluşturulacak Barış Gücü'ne en büyük desteği ve katılımı da TSK sağlamalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Filistin'e daha önce Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından Filistin devletinin talebiyle asker gönderildiğini hatırlatan Fatih Erbakan, "Bu adım daha önce Merhum Erbakan Hocamız tarafından atıldı. 54. Hükümet döneminde Türkiye, Filistin Devleti'nin talebiyle El-Halil kentini korumak üzere Filistin'e asker gönderdi. Siyonizm karşısında laf değil, icraat konuşur. Bu icraatları da ‘kuvvet ve kudret sahibi ABD ve İsrail değil, Cenabı Allah'tır' diyenler gerçekleştirebilir. Bu adımlar bugün atılmazsa, yarın Yeniden Refah Partisi iktidarında mutlaka atılacaktır" ifadelerini kullandı.