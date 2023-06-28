Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan Kurban Bayramı mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Partimiz hazırladığı projelerle, Meclis'teki 5 milletvekiliyle milletimizi refah ulaştırma yolunda atılacak adımların destekçisi olacaktır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Allah'tan, Kurban Bayramı'nın yeni ve adil bir dünya hedefine vesile olmasını dileyen Erbakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmet ve özlemle yad ederek, “Kederli yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Devletimiz, depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni sıcak yuvalarına kavuşturmak için canla başla çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Parti teşkilatlarının deprem bölgesindeki çalışmaları yakından izleyerek eksikleri tespit ettikten sonra yetkililere ilettiklerini kaydeden Erbakan, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

“Bundan sonra yapılması gereken milletimizi refaha ulaştıracak adımların atılmasıdır”

Erbakan, mesajında şunları kaydetti:

“Büyük bir olgunlukla gerçekleştirdiğimiz seçimlerde aziz milletimiz, Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘göreve devam' demiş, Yeniden Refah Partisi'ne de Meclis'te temsil imkanını vermiştir. Bundan sonra yapılması gereken, milletimizi refaha ulaştıracak adımların atılması olacaktır. Yeniden Refah Partimiz hazırladığı projelerle, Meclis'teki 5 milletvekiliyle milletimizi refah ulaştırma yolunda atılacak adımların destekçisi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin simgesi Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, yollardaki kardeşlerimizin kazadan belâdan uzak olmalarını, sevdikleriyle huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin de ibadetlerinin makbul olmasını, dualarında bizlere de yer vermelerini temenni ediyorum.”