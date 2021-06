Yeniden Refah Partisi'nden Abdurrahman Dilipak'a tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, Abdurrahman Dilipak'ın bir televizyon programında Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'a ilişkin sarf ettiği “Fatih Erbakan 2018 seçimleri öncesi CHP'den 3 milletvekili istedi” sözlerine tepki gösterdi.

Emanetoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Abdurrahman Dilipak'ın bir televizyon programında Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile ilgili ifade ettiği sözler, Türkiye'de 'Derin Gerçekler' diye ifade edilen sözde çoğu bilgilerin, kişilerin kendi hayal dünyaları, vehimleri ve kulaklarına gelen temelsiz dedikodulardan ibaret olduğunu bir kez daha göstermiştir. Koltuğa yaslanıp her şeyi biliyormuş, her konuya hakimmiş havalarında yaptığı konuşmada Genel Başkanımızla ilgili gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi olmayan ifadelerde bulunması, bundan sonra Dilipak'ın söylediği her söze şüpheyle bakmamız gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır.”

“Siyaseti 3 milletvekili için yapmıyoruz”

Emanetoğlu, “Dilipak'ın ‘ilkeler yalanmış, asıl olan milletvekilliği imiş' sözü ifade ettiğimiz gibi Milli Görüş'e, Yeniden Refah Partisi'ne ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'a yapılacak en büyük hakaretlerden bir tanesidir. Siyaseti 3 kişi milletvekili olsun diye yapıyor olsaydık Sn. Dilipak da iyi bilir ki, bu 3 milletvekilliğini hiç pazarlık yapmadan da rahatlıkla alabilecek siyasi ortamlar oluşturabilirdik. Bunun için parti kurmaya, 81 ilde 900 ilçede teşkilatlanmaya, bu kadar mücadele etmeye, zorluklarla boğuşmaya ihtiyacımız yoktu” ifadelerini kullandı.

“Dilipak Milli Görüş'ün ufkunu tam olarak kavrayamamış”

Emanetoğlu, “Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın Milli Görüş mücadelesini başlattığı 1969 yılından bu yana Milli Görüş camiasını yakından takip eden, zaman zaman bu camianın içerisinde yer alan Dilipak öyle görünüyor ki Milli Görüş'ün ufkunu tam olarak kavrayamamış. Nihai hedefi Dünya Siyonizminin bütün insanlığı ezen ve sömürgeleştiren düzenine karşı hak ve adaletin hakim olacağı Yeni Bir Dünya'yı kurmak olan Milli Görüş'ün tek temsilcisi Yeniden Refah Partisi'nin ve Lideri Dr. Fatih Erbakan'ın milletvekilliği pazarlığı yapmayacağını, siyasi mücadelesini bu kadar sığı bir zemine taşımayacağını, ilkelerinden ve hedeflerinden vazgeçecek bir tutum ortaya koymayacağını anlayamamış” dedi.