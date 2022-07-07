Yeniden Refah Partisi'nden üye atağı

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, "300 binin üzerinde üye sayısıyla Türkiye'nin en dinamik partisiyiz" dedi.

YRP Gençlik Kolları Başkanı Güner, yaptığı açıklamada, 3 yıllık sürede medya desteği, arkamızdan rüzgarlar estirilmeden, ambargolara rağmen, hazine yardımı almadan, dış güçlerin desteği olmadan, bütün bu yokluklara rağmen 81 ilde ve 922 ilçede hızlı bir şekilde teşkilatlandık. Şu an 300 binin üzerinde üye sayısıyla Türkiye'nin en dinamik partisiyiz. Bütün bunlar ancak davamızın bereketi ve Cenabı Allah'ın yardımıyla olmuştur. İnşallah bu üye sayımızı en kısa sürede 500 bine çıkaracağız. Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük partisi haline geleceğiz. Asıl hedefimiz ise iktidara ulaşmak olacak” değerlendirmesini yaptı.

Yeniden Refah Partisi'nde büyümenin bütün hızıyla devam ettiğini ifade eden Güner, “Önceden bizleri anketlerde göstermiyorlardı. Şimdi ise göstermeye başladılar. İnşallah milletimizin ferasetiyle, milletimizin gerçekleri görmesiyle yapılacak ilk seçimde Yeniden Refah, yeniden Milli Görüş, bu ülkenin başına gelecek” diye konuştu.